«Победа» перешла на пакетные туры

Авиакомпания «Победа» создала собственного туроператора. Теперь в группе компании работает структура PobedaTravel. Новый игрок зарегистрирован в Едином федеральном реестре туроператоров. Весной этого года проект прошел тестирование. Тогда «Победе» удалось за полтора месяца продать около 1,5 тыс. пакетных туров. Сейчас туроператор готов отправлять туристов по всем направлениям, куда летает авиакомпания «Победа».

Что предлагает новый игрок рынку? Клиентов будут переманивать низкими ценами, отметила официальный представитель «Победы» Елена Селиванова: «Наши клиенты просили продавать не просто билеты, а именно пакетные предложения, потому что есть категории людей, которым очень важно, чтобы их встретили, отвезли в отель и так далее. Это путешественники, которые к самостоятельному туризму еще не готовы. В рамках этого проекта мы продаем полный пакет. У нас есть своя база с предложениями на даты, которые интересны клиенту, по всей маршрутной сети “Победы”. Сюда можно включить и трансфер, и экскурсии, и страховку — все, что вы хотите.

По сути, это туристический конструктор, который вы собираете сами.

Клиент может купить пакет выгоднее примерно на 15%, потому что мы работаем по прямым ценам без агентских комиссий. Какую цену указывает отель, ту же ставим и мы».

Собственными туристическими подразделениями обзавелись уже многие авиакомпании в мире. Например, у British Airways такой сервис появился около десяти лет назад, и в первый же год работы проекта перевозчик добился двукратного роста продаж. Компания «Аэрофлот», материнская для «Победы» структура, предлагает своим клиентам пакетные туры уже третий год. Система подбирает билеты, отель и страховку. За покупку «Хит-Пакета» начисляются бонусные мили.

Однако успешных примеров сочетания двух бизнесов на российском рынке пока нет, отметил зампред совета директоров холдинга Jet Travel Максим Приставко: «Это уже не первая попытка, собственные туристические компании были у “Трансаэро”, S7, но они закрылись. Это совсем два разных бизнеса, хотя и кажется, что они очень похожи. Если взять немного противоположный пример иностранных туроператоров, которые приобретали собственные авиакомпании, большинство избавилось от них. Выглядит так, как будто все на поверхности: есть турпродукт, авиаперевозки, и все вместе должно хорошо работать, но что-то мешает, где-то внутри возникает конфликт».

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Новый сервис «Победы» предлагает туры почти по 80 направлениям. Например, на главной странице сайта заявлены пакеты в Геленджик за 17 тыс. руб., в Римини — за 56 тыс., на Золотые Пески в Болгарии — за 36 тыс. Но заказать тур невозможно, так как система зависает на надписи «Пожалуйста, немного подождите. Проверяется актуальность цен». К слову, предложенные «Победой» цены сопоставимы со стоимостью туров у других операторов, а в некоторых случаях они значительно выше.

Елена Иванова, Светлана Белова