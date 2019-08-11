ТАСС узнал о задержании 14-го фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Следственный комитет России (СКР) задержал волонтера от партии «Яблоко» Валерия Костенка в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Как сообщил ТАСС источник, близкий к следствию, господин Костенок доставлен на допрос в СКР.

«С ним проводятся следственные действия в СК на Новокузнецкой»,— сказала собеседник агентства.

Таким образом Костенок стал 14-м предполагаемым фигурантом дела о массовых беспорядках, он был задержан у мэрии Москвы 27 июля и двое суток провел в одном из столичных ОВД.

Ранее суд арестовал 12 человек по делу о массовых беспорядках. 27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные митинги в поддержку не допущенных до выборов кандидатов в Мосгордуму. По данным «ОВД-инфо», на каждом из них задержали свыше 1 тыс. участников.

Вчера в Москве на проспекте Академика Сахарова состоялся согласованный митинг «Вернем себе право на выборы». По данным МВД, митинг собрал 20 тыс. граждан. «Белый счетчик» приводит другую цифру — 50 тыс., а с учетом людей, которые заходили не через главный вход, число участников акции может доходить до 60 тыс.

Как прошел митинг на проспекте Сахарова — в материале “Ъ” «Дело не в Мосгордуме даже».