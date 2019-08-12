«Это противостояние надолго»

Более сотни человек задержаны в минувшие выходные в результате несанкционированной акции в центре Москвы. Официальные и неофициальные данные расходятся: в МВД сообщали о 136 задержанных, портал «ОВД-Инфо» насчитал почти 260. Перед этим в столице прошел разрешенный митинг на проспекте Сахарова. Оценки его численности тоже разнятся: МВД говорит о 20 тыс. участниках, организаторы — о почти 50 тыс. По окончании мероприятия некоторые активисты пошли «гулять» к администрации президента, где их встретила полиция. Политический обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Дризе считает, что протест сам по себе уже не утихнет.

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В субботу, пока в Москве проходил очередной протестный выходной день, Владимир Путин посещал байк-шоу «Ночных волков» под руководством лидера движения Александра «Хирурга» Залдостанова. Покатавшись на мотоцикле «Урал», президент обратился к собравшимся с приветственной речью. Среди прочего, глава государства сказал, что ему очень приятно, что «такие мужественные, крутые ребята подают пример молодым людям в нашей стране и показывают им, как нужно относиться к России».

Насчет того, что с байкеров нужно брать пример и как они относятся к России, все-таки вопрос спорный. Однако, наверное, именно эту фразу можно считать некоей реакцией на происходящее в столице: тогда как некоторые выходят митинговать на деньги непонятно какой мировой закулисы, хорошие ребята-байкеры любят Россию, увлекаются мототехникой.

Заметно, что федеральная власть не очень понимает, как на все это реагировать, и действует привычными средствами — силовыми разгонами и дальнейшими запретами. Вот, например, из последнего — претензии Роскомнадзора к Google, который якобы рекламирует несанкционированные акции через YouTube.

Иными словами, власть отказывается верить, что кто-то в России может быть чем-то недоволен.

На сегодняшний день руководители государства делают вид, что не замечают происходящего. Как будто в центре столицы нет цепей из ОМОНа, автозаков и всего того, что не способствует повышению туристической привлекательности города. Но, на самом деле, заметно, что озабоченность ситуацией существует. Иначе зачем, например, собирать комиссию Совета федерации по защите государственного суверенитета России?

Так что же дальше? На сегодня можно уже точно сказать — протест перешагнул Мосгордуму и перешел на следующий уровень. Требования пока неясны, но допуском кандидатов дело уже явно не ограничится. Это противостояние надолго. И обращает на себя внимание, что люди готовы выходить без лидеров и не боятся грозных силовиков, судебных приставов и повесток в военкомат.

При этом официально ситуация подается так, что фактически на нас напали враги. Кто они, откуда, — неясно, но они есть. На это можно списать не только протесты, но и все остальные проблемы. Леса подожгли диверсанты или какие-то нечестные бизнесмены, снаряды в Ачинске взорвали они же. Версия о климатическом оружии уже вброшена в информационное поле.

В перспективе на помощь будут призваны традиционные ценности и простые люди, которые скажут «нет» иностранным наймитам.

Пока что подобная тактика не очень помогает. 50 тыс. человек на разрешенном митинге — это немало, учитывая отпускной сезон и плохую погоду. Если дальше так пойдет, будет еще больше. Самое главное заключается в том, что это только начало кризиса. Если ничего не делать, будет хуже. Это же аксиома. Люди хотят перемен. Мы же не в Зимбабве живем, как верно заметил мэр Москвы Сергей Собянин.