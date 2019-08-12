Страдающий диабетом фигурант дела о беспорядках освобожден из ИВС

Тринадцатый фигурант дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве режиссер Дмитрий Васильев освобожден из изолятора временного содержания, так как срок его задержания истек.

«В настоящее время Васильев освобожден, он решил не оставаться в больнице, а поехать лечиться домой, где у него есть все необходимые лекарства»,— рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

Режиссер телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев был задержан 9 августа в рамках дела о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ). Из спецприемника его доставили в больницу с подозрением на возможность развития отека мозга. Уровень глюкозы у него в том момент составлял 37 миллимоль на литр крови при норме около 4 миллимоль. В воскресенье, 11 августа, Следственный комитет сообщил о выписке господина Васильева из больницы.

Ранее сообщалось, что режиссеру не дали взять в камеру инсулин. В СКР утверждают, что перед направлением господина Васильева в ИВС, «следователем не принимались решения об отобрании препаратов у подследственного», а персонал изолятора знал о наличии проблем со здоровьем у задержанного.

Что известно о состоянии здоровья режиссера, читайте в материале “Ъ FM”.