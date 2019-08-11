Фигуранта дела о массовых беспорядках оставили на свободе

Суд отказал в аресте тринадцатого фигуранта дела об участии в массовых беспорядках в Москве. Речь идет о телережиссере Дмитрии Васильеве. Он попал в реанимацию после того, как ему не дали взять в камеру инсулин. Заседание по мере пресечения прошло в воскресенье в Басманном суде. Следователь запросил для Васильева арест. Но судья вернула ходатайство, сославшись на норму Уголовного кодекса, согласно которой заочно арестовать можно лишь того, кто объявлен в розыск.

С 10 августа Дмитрий Васильев находится в больнице. Его срочно доставили в стационар из-за повышенного уровня сахара в крови — у Васильева диабет. Его адвокат отмечает, что уровень глюкозы у него составляет 37 миллимоль на литр крови, при норме около 4 миллимоль. У режиссера подозрение на возможность развития отека мозга. Утром Дмитрий Васильев был в тяжелом состоянии, говорит его адвокат Татьяна Прилипко. Она считает, что осложнения у режиссера могли произойти по вине следователя — тот отказал Васильеву в использовании необходимых препаратов. При этом в реанимацию адвоката не пускают, продолжает Прилипко: «Когда он находился в ОВД по району Беговой ему вызывали скорую. В Следственном комитете, следователь задержал его в 0:56, что само по себе незаконно: после 22 часов никакие следственные действия не могут проводиться, до 6 утра. Тем не менее, следователь вынес протокол задержания и отказался ему с собой давать лекарства и глюкометр, что, скорее всего, и привело к осложнению. Меня туда не пускали, я буду выяснять, пустят ли сегодня и завтра, потому что я как адвокат должна его посетить. На 9 утра состояние его было тяжелым, в суд его не доставили, поэтому последний вернул ходатайство следователю. У меня есть такое ощущение, что они повторно не выйдут с арестом, потому что, может быть, они не очень приличные люди — в погоне за всеми этими безобразиями, но они не идиоты. Положение его тяжелое, заболевание тяжелое, и каким может быть дальнейшее развитие этого заболевания, никто не знает, потому что он инсулинозависимый человек — 6-8 раз в сутки он должен получать терапию».

Действия следователя должна проверить прокуратура, отмечает юрист Центра медицинского права Андрей Карпенко. По его словам, речь идет о нарушении статьи Уголовного кодекса: «Учитывая, что он был всего лишь задержан, ему не предъявлялось обвинение, он на данной стадии был невиновен юридически, совершенно обычным гражданином, таким же, как мы с вами. Если его оставили без инсулина, жизненно необходимых лекарственных средств, наш Уголовный кодекс трактует это минимум как оставление в опасности. Теоретически прокуратура, которая занимается надзором за следствием, должна первоочередно среагировать, это ее прямая обязанность. Вы можете попросить прокуратуру проверить действия следователя как раз на предмет возможного состава — оставление человека в опасности».

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках после акции протеста 27 июля. На данный момент под стражей находятся 12 человек. Многие из них не признают вины и отрицают факты участия в массовых беспорядках.

Анна Никитина