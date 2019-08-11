СКР сообщил о выписке из больницы фигуранта дела о беспорядках Васильева

Тринадцатый фигурант дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве режиссер Дмитрий Васильев выписан из больницы, сообщил Следственный комитет России (СКР). Адвокат потерпевшего опроверг информацию о выписке. Накануне страдающий от диабета господин Васильев был срочно госпитализирован из изолятора временного содержания (ИВС) после того, как ему не дали взять в камеру инсулин.

«Сегодня, 11 августа, после оказания всей необходимой медицинской помощи Васильев выписан из медицинского учреждения»,— говорится в заявлении СКР. При этом ведомство настаивает на том, что перед направлением режиссера в ИВС, «следователем не принимались решения об отобрании препаратов у подследственного», а персонал изолятора был поставлен в известность о наличии проблем со здоровьем у задержанного.

В СКР добавили, что в ходе допроса после жалобы Дмитрия Васильева на состояние здоровья его осмотрела бригада «скорой помощи» и не нашла оснований в отказе от направления задержанного в ИВС.

Адвокат господина Васильева Татьяна Прилипко в разговоре с «МБХ медиа» опровергла информацию о выписке подзащитного. По ее словам, Дмитрия Васильева перевели из реанимации в стационар, и он не покидал здания больницы.

Несколькими часами ранее Басманный суд Москвы отказал СКР в аресте режиссера, находившегося в реанимации, сославшись на норму Уголовного кодекса, согласно которой заочно арестовать можно лишь того, кто объявлен в розыск.

Режиссер телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев был задержан 9 августа в рамках дела о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ), фигурантами по которому проходят еще 12 человек, находящиеся сейчас в СИЗО.

Что известно о состоянии здоровья режиссера, читайте в материале “Ъ FM”.