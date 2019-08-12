Йинглак Чинават стала сербкой

Не успел улечься в Сербии скандал вокруг всеобщей прослушки (см. “Ъ” от 4 августа), как разгорелся новый. За заслуги перед Республикой Сербия гражданство этой балканской страны предоставлено экс-премьеру Таиланда Йинглак Чинават, приговоренной на родине к пяти годам заключения по обвинению в коррупции, а затем скрывшейся за границей. Правительство, МВД и МИД Сербии отказываются разъяснять, за какие именно заслуги получила сербский паспорт экс-премьер Таиланда. А в выходные указ об этом вообще исчез с правительственного сайта. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

О предоставлении Йинглак Чинават сербского гражданства стало известно в конце минувшей недели, когда в местных СМИ была опубликована копия соответствующего указа. Выяснилось также, что решение приняло правительство республики на заседании, прошедшем более месяца назад, 27 июня. В указе, который подписала премьер Ана Брнабич, содержится ссылка на положение сербского закона о гражданстве — о предоставлении гражданства иностранцу, «чей прием представляет интерес для Республики Сербия». Каких-либо иных обоснований в документе нет.

Это и стало первопричиной разгоревшегося скандала. Все попытки сербских СМИ и политических партий выяснить, за какие заслуги объявленной в международный розыск экс-премьеру Таиланда предоставлен паспорт Сербии, дающий право безвизового въезда в десятки государств мира, включая большинство стран ЕС, успехом не увенчались. Кабинет премьера, МВД и МИД хранят молчание и на запросы не отвечают.

Не комментирует никто и то обстоятельство, что указ о предоставлении гражданства подписала премьер, а не глава МВД, как это предусмотрено законом.

Разводят руками и в почетном консульстве Таиланда в Белграде — там обо всем узнали из СМИ, а из сербского МИДа никаких разъяснений не получали.

Единственным официальным лицом, решившимся прокомментировать скандальную историю, стал президент Александр Вучич. Он заявил, что проблемы в предоставлении гражданства экс-премьеру Таиланда не видит, «особенно если правительство нашло здесь экономическую или иную выгоду», да и вообще высказался «за полную либерализацию выдачи сербских паспортов».

Тем не менее ясности и это заявление президента не внесло. Более того, в выходные указ правительства от 27 июня о предоставлении сербского гражданства экс-премьеру Таиланда вообще исчез с правительственного сайта.

Поэтому остается неясным, как вообще Йинглак Чинават был вручен сербский паспорт: по официальной информации, она никогда не въезжала на территорию Сербии, да и на Балканах была лишь однажды — в 2013 году посетила с частным визитом Черногорию. Гражданином этой республики стал в 2009 году ее родной брат Таксин Чинават, который также в свое время был премьером Таиланда, но был свергнут в результате военного переворота в 2006 году и заочно приговорен к двум годам тюрьмы.

Однако ситуация с предоставлением черногорского гражданства Таксину Чинавату (опять-таки «за особые заслуги») яснее. Он считается самым богатым гражданином адриатической республики, чей капитал оценивается в €1,6 млрд, а его компании Global TS Montenegro принадлежит половина острова Святого Николая, который называют одной из жемчужин Черногории.