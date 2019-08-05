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Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ   |  купить фото

Сербия навострила прослушивание

В слежке за политиками и чиновниками обвинили и российские спецслужбы

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 6

В Сербии разгорается громкий скандал о прослушивании высокопоставленных политиков и чиновников. В ответ на прозвучавшие со стороны оппозиции обвинения в слежке за политическими оппонентами президент Александр Вучич объявил, что его незаконно прослушивали более 20 лет. В скандал оказалась косвенно вовлечена и Россия: выяснилось, что в середине 2000-х годов кто-то тайно прослушивал телефонные разговоры тогдашнего посла Сербии и Черногории в Москве. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.


Сенсационные признания президент Сербии Александр Вучич сделал в конце минувшей недели. В большом интервью подконтрольному властям телевидению Pink он объявил, что «целых 24 года с небольшими интервалами» за ним была установлена слежка, а его разговоры прослушивались. По словам президента, началось все в 1995 году по указу тогдашнего шефа госбезопасности Йовицы Станишича, без судебного решения. После падения режима Милошевича в 2000 году господина Вучича прослушивали уже с санкции суда. А с 2007 по 2012 год, до того как Сербская прогрессивная партия господина Вучича пришла к власти, слежка велась, как он выразился, «по-хитрому»: формально прослушивался не он сам, а дипломаты, включая российских, с которыми он, как оппозиционный лидер, общался.

В подтверждение своих слов Александр Вучич зачитал выдержки из документов сербской контрразведки BIA. На всех них значился гриф «совершенно секретно».

Выступление президента стало ответом на выдвинутые со стороны сербской оппозиции в адрес властей обвинения в незаконной прослушке.

В конце июля лидер оппозиционного «Союза за Сербию» Драган Джилас сообщил, что получил от сочувствующих сотрудников полиции материалы, подтверждающие ведение слежки и прослушивания оппозиционеров начиная с сентября 2018 года. Затем бывший президент Сербии, а ныне лидер оппозиционной Социал-демократической партии Борис Тадич пообещал подать в суд на Александра Вучича за то, что тот якобы организовал прослушивание разговоров господина Тадича в период его (Тадича) президентства. В подтверждение столь серьезного обвинения Борис Тадич сослался на признание лидера сербских радикалов Воислава Шешеля, который долгие годы был партийным боссом господина Вучича.

После интервью президента телевидению Pink оппозиция обвинила его в незаконном разглашении документов, представляющих гостайну.

А Борис Тадич заявил, что цитированием сообщений тайной полиции и материалов о прослушивании разговоров дипломатов Александр Вучич «нарушил все дипломатические правила и Венскую конвенцию, поставил под сомнение законность деятельности службы госбезопасности и международные позиции Сербии». Глава сербского МВД Небойша Стефанович в ответ возразил, что президент, а также правительство и парламент имеют право на снятие с документов грифа секретности.

Опрошенные “Ъ” балканские эксперты в области права подтверждают, что подобное право у президента Сербии есть, однако оговариваются, что при этом должна быть соблюдена определенная процедура: гриф секретности перечеркивается, вместо него крупными буквами вписывается слово «несекретно», ставится дата изменения грифа, основание и имя лица, принявшего такое решение. Ничего похожего на продемонстрированных господином Вучичем в эфире документах видно не было.

В разгорающийся в Сербии скандал оказалась вовлечена и Россия. В ходе интервью Pink Александр Вучич сделал еще одно любопытное признание. По его словам, в середине 2000-х телефонные разговоры тогдашнего посла Сербии и Черногории в Москве Милана Рочена тайно прослушивались по указанию властей Сербии, президентом которой был тогда Борис Тадич.

Аудиозаписи и расшифровки телефонных разговоров бывшего посла Сербии и Черногории в РФ, а ныне главного советника черногорского президента, о которых упомянул господин Вучич, относятся к 2005–2006 годам. Их уже некоторое время выкладывает портал IN4S, имеющий репутацию ярого противника черногорских властей и рупора сербских спецслужб.

После публикации этих записей многие и в Черногории, и в Сербии заговорили, что прослушка посла — дело рук российских спецслужб. Однако специалисты обратили внимание на то, что расшифровку ведущихся на русском языке разговоров экс-посла явно делал человек, для которого русский не является родным. Кроме того, комментарии самого портала не оставляют сомнений в том, что главная цель публикации — дискредитация черногорского референдума о независимости 2006 года, который Россия признала одной из первых. На это же обратил внимание и Александр Вучич, прямо заявив: Россия вряд ли могла быть заинтересована в обнародовании разговоров экс-посла Сербии и Черногории в Москве, прослушивались они по указанию из Белграда, а руководил всем Ранко Тадич, близкий родственник тогдашнего президента.

Как строили систему слежки за гражданами

$6 млрд заработала в 1994 году компания McDonnell Douglas на поставках самолетов в Саудовскую Аравию. Компания не получила бы этот контракт, если бы ей не помогли американские спецслужбы, раздобывшие с помощью новейших технологий радиоэлектронного слежения компромат на конкурентов. Прослушка всевозможных спецслужб раздражает граждан во всем мире, однако, пока она приносит прибыль, от нее вряд ли откажутся.

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