Саудовская Аравия и ОАЭ столкнулись в Адене

В йеменском конфликте может появиться новый фронт. В среду сторонники сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС) предприняли попытку штурма президентского дворца в Адене — временной столице страны. В четверг столкновения на улицах города не прекратились. Обстановка в Адене резко обострилась еще в начале августа, когда в результате терактов в один день погибли почти 50 человек. По мнению экспертов, причиной столкновений могут быть разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ, которые четыре года назад начали войну в Йемене против хуситского движения «Ансар Аллах».

По меньшей мере один человек погиб и двое получили ранения в результате произошедших в четверг столкновений в центре Адена, где временно располагаются органы управления признанного международным сообществом правительства Йемена. Положение в городе остается напряженным, несмотря на слова министра внутренних дел Ахмеда аль-Мейсари, что власти контролируют ситуацию. Заявление министра прозвучало после попытки штурма президентского дворца и Центрального банка, предпринятой в среду под лозунгом борьбы с проправительственной партией «Аль-Ислах» сторонниками ЮПС — сепаратистской структуры, выступающей за независимость юга.

Аден — столица сначала британского протектората, а после 1967 года независимого Южного Йемена. Север Йемена со столицей в Сане получил независимость от Османской империи еще в 1918 году. Юг и север Йемена объединились только в 1990 году, но мир сохранялся недолго. В 1994 году в стране началась гражданская война, закончившаяся победой северян. Однако сепаратистские настроения на юге по-прежнему сильны.

В результате столкновений сепаратистов с проправительственными силами, охраняющими дворец, погибли три человека, около десяти получили ранения. Заместитель главы ЮПС Хани бен Брейк объявил о всеобщей мобилизации, попутно обвинив президента Абд-Раббу Мансура Хади в связях с исламистской ассоциацией «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ). Йеменские «братья» входят в ряды «Аль-Ислах». Представители Хади назвали заявления господина Брейка попыткой государственного переворота. Как сообщили йеменские СМИ со ссылкой на проправительственные источники, стычки в среду были прекращены после вмешательства саудовских военных, которые отправили свои бронетехнику в район дворца.

ЮПС был создан в 2017 году, его лидером стал уволенный президентом Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди. Арабские СМИ утверждают, что покровительство сепаратистам оказывают ОАЭ, в связи с чем отношения этой страны с президентом Йемена в последнее время были весьма напряженными, несмотря на то что Абу-Даби вместе с Эр-Риядом возглавляют арабскую коалицию, которая с 2015 года помогает Абд-Раббу Мансуру Хади бороться с хуситским движением «Ансар Аллах». Президент выступает за сохранение единства Йемена.

«Конфликт в Адене — это региональный конфликт, в котором различные силы используют ресурсы и кровь людей юга, чтобы установить контроль над городом, аэропортом, портом и входом в Баб-эль-Мандебский пролив»,— сказал “Ъ” заместитель руководителя политического бюро совета революционных движений «Аль-Хирак» на юге Йемена Мударам Абу Саррадж. По его словам, изначально арабская коалиция действовала единым фронтом вместе с силами сопротивления юга, однако по мере освобождения территорий внутри коалиции и в рядах ее союзников начались раскол и борьба за власть. Это привело к появлению различных вооруженных «милиций» и параллельных политических структур. В частности, одной из причин поддержки ЮПС со стороны ОАЭ стали отставки близких к Абу-Даби членов правительства Йемена. «Необходимо отставить личные амбиции ради интересов юга»,— сказал господин Абу Саррадж.

В конце июля ОАЭ заявили о передислокации и сокращении своих сил в Йемене и поисках мирного решения конфликта в этой стране. Однако практически одновременно с изменением позиции Абу-Даби ситуация на юге Йемена резко обострилась. 1 августа в результате двух терактов — обстрела хуситами военного парада и взрыва автомобиля — в Адене погибли 49 человек, еще около 50 получили ранения. Среди погибших был бригадный генерал Мунир Махмуд Ахмад аль-Машали, отвечавший за безопасность в Адене. Одновременно он входил в руководство ЮПС. Сразу после терактов среди сторонников ЮПС поползли слухи, что хуситы получили поддержку в Адене в проправительственных кругах.

«Если раньше считалось, что гражданская война идет между законной властью в лице президента Хади и членами хуситского альянса, то теперь очевидно, что конфликт в Йемене — это продукт военной интервенции арабской коалиции. И в этом конфликте решаются вопросы, которые никак не связаны с восстановлением государственности Йемена»,— сказал “Ъ” старший научный сотрудник центра арабских и исламских исследований ИВ РАН Сергей Серебров.

«Скрытый конфликт между КСА и ОАЭ на территории южного Йемена начался еще год назад. В этот раз ЮПС, воспользовавшись терактами в Адене, начал раздувать новую антисаудовскую и антиправительственную волну»,— пояснил “Ъ” эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. По его мнению, ОАЭ подливают масла в огонь, так как заинтересованы в прекращении конфликта с хуситами. «ОАЭ пытаются избавиться от влияния "Аль-Ислах" в Адене, в то время как это единственная партия, на которую Саудовская Аравия сделала ставку на юге Йемена, несмотря на то что Эр-Рияд находится в конфронтации с близкими к "Аль-Ислах" "Братьями-мусульманами"»,— пояснил эксперт. При этом он подчеркнул, что ОАЭ остается самым важным стратегическим союзником Саудовской Аравии и они не будут доводить дело до открытого конфликта в Йемене.

В связи с этим неудивительно, что на последние столкновения в ОАЭ отреагировали очень взвешенно. Госминистр по иностранным делам Анвар Гаргаш призвал все стороны к перемирию. «Эскалация не может быть приемлемым решением»,— сообщил он в своем в Twitter. Аналогичной была и реакция от имени арабской коалиции. В заявлении, процитированном саудовским информагентством SPA, ее официальный представитель полковник Турки аль-Малики призвал все стороны сотрудничать с правительством Хади, чтобы «преодолеть критический период». Обеспокоенность ситуацией выразили и дипломатические представители в Йемене пяти стран—постоянных членов СБ ООН. «В среду около 23:00 пятерка послов приняла заявление с призывом к сдержанности в Адене»,— рассказал “Ъ” посол РФ в Йемене Владимир Дедушкин. По его словам, причина эскалации в Адене в том, что до сих пор не удается урегулировать кризис в Йемене. «Всем пора садиться за стол переговоров под эгидой ООН и договариваться о всеобъемлющем урегулировании»,— подчеркнул посол РФ. К призывам послов «пятерки» присоединился и ЕС.

Марианна Беленькая, Елизавета Наумова