Сенатор обвинил «зарубежные силы» в манипулировании информацией о митинге 10 августа с помощью YouTube

«Зарубежные силы» на акции 10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве блокировали на YouTube информацию о протестных акциях, противоречащую той, что давали иностранные СМИ, считает заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов. Ранее Совфед обвинил зарубежные СМИ в пристрастном и однобоком освещении протестных акции в российской столице.

«Если кто-то освещает эти мероприятия не так, как задумано где-то за океаном, просто идет блокирование»,— сказал господин Климов в ходе заседания комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

По информации временной комиссии, люди, пришедшие на акцию, получали на свои гаджеты информацию из источников, на которые никогда не подписывались. «Беда в том, что эта информация носила явно подстрекательский характер и фактически открыто провоцировала людей на нарушение закона: направляла граждан в сторону охраняемых федеральных объектов»,— добавил господин Климов.

Роскомнадзор поддержал инициативу комитета и потребовал от Google прекратить использование YouTube для рекламы несанкционированных массовых мероприятий. Согласно сообщению ведомства, если меры не будут приняты, то это будет расцениваться «как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России».

В Google не стали комментировать “Ъ” сообщение Роскомнадзора.

Ранее сенатор Климов уже заявлял о признаках иностранного вмешательства в протестной акции 27 июля, зафиксированных временной комиссией Совфеда. По мнению сенатора, одним из признаков такого вмешательства является характер новостных сюжетов «ведущих англоязычных и прозападных СМИ», освещавших акции.

Напомним, 27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные митинги в поддержку не допущенных до выборов кандидатов в Мосгордуму. По данным «ОВД-инфо», на каждом из них задержали свыше 1 тыс. участников. По результатам протестных акций арестованы 113 человек, административные штрафы получили еще 880 человек. 10 августа на проспекте Сахарова прошел санкционированный митинг, который, по подсчетам «Белого счетчика» собрал около 50 тыс. человек, став самым массовым за последние годы. Полиция Москвы сообщила о 20 тыс. пришедших на митинг.

О том, как прошла последняя субботняя акция, читайте в материале “Ъ” «“Дело не в Мосгордуме даже”».