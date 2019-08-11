Власти сообщили, что фестиваль в Парке Горького посетили более 50 тысяч человек

Власти Москвы утверждают, что фестивальные площадки ВДНХ и Парка Горького 10 августа посетили более 120 тыс. человек. «Площадки ВДНХ в эту субботу посетили почти 70 тыс. человек, а в Парке Горького побывали 52 тыс. гостей»,— говорится в сообщении столичной мэрии.

Напомним, о проведении в субботу и воскресенье фестиваля Meat & Beat в Парке Горького было объявлено несколькими днями ранее. Он, как и организованный в прошлые выходные фестиваль «Шашлык Live», совпал с акцией оппозиции в центре Москвы. Многие заявленные на 10 августа артисты отказались выступать.

По данным МВД, субботний митинг «Вернем себе право на выборы» на проспекте Академика Сахарова собрал 20 тыс. граждан. «Белый счетчик» приводит другую цифру — 50 тыс., а с учетом людей, которые заходили не через главный вход, число участников акции может доходить до 60 тыс. После завершения санкционированной части организаторы акции в Москве призвали людей пойти на «мирную прогулку», которая не была согласована с властями. В результате в Москве, по данным «ОВД-инфо» были задержаны 256 человек. В целом по стране — 352 человека.

Как прошел митинг на проспекте Сахарова — в материале “Ъ” «Дело не в Мосгордуме даже».