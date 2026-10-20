Дело о взятках при ремонте жилья для военнослужащих отправили в суд
Следователи завершили расследование уголовного дела бывшего начальника отдела Управления внутреннего контроля ФГАУ «Росжилкомплекс» Святослава Булгакова. Его обвиняют в получении взятки при выполнении контракта на ремонт жилья для военнослужащих. Дело направили для рассмотрения в Чертановский районный суд Москвы, сообщили в СКР.
Господин Булгаков занимался вопросами содержания и капитального ремонта объектов недвижимости. По версии следствия, госзаказчик и ООО «СК Строймонтаж» заключили договоры на капремонт жилья для военнослужащих в Мурманской области. Недвижимость, в том числе, принадлежала участникам спецоперации. Стоимость госконтракта превысила 588 млн руб.
Как выяснили следователи, Булгаков содействовал заключению контракта с «СК Строймонтаж» как с единственным поставщиком. Он также покровительствовал компании и действовал в интересах организации. За это злоумышленник получил взятку в 12 млн руб. от главы компании.
В СКР отметили, что из-за попустительства Святослава Булгакова ремонт проводился с нарушением договорных обязательств. Это привело к срыву сроков завершения работ. Обвиняемый находится под арестом.