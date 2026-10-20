Бывший замглавы АСВ Александр Попелюх получил 4 года за мошенничество
Пресненский суд столицы вынес приговор по уголовному делу бывшего заместителя руководителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха, назначив ему 4 года колонии общего режима и штраф в размере 900 тыс. руб.
Александр Попелюх обвинялся в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой, его дело рассматривалось в особом порядке. Фигурантами дела являются также бывшие глава АСВ Андрей Мельников, его заместитель Ольга Долголева, ряд бывших чиновников и предпринимателей и конкурсный управляющий.
В деле речь идет о криминальной схеме, в результате которой ее участники, как считает следствие, похитили более 4 млрд руб. В 2019 году АСВ, осуществлявшее конкурсное производство в Межтопэнергобанке, получило в управление новосибирский аквапарк «Аквамир», один из крупнейших в стране. Он принадлежал компании-кредитору банка. Объект передали в аренду московскому ООО «Белая сфера-констракшн», а средства от эксплуатации «Аквамира» стали поступать не в конкурсную массу, а предполагаемым участникам криминальной схемы.
Ряд фигурантов вину признали, двое заключили контракты с Минобороны, и расследование в отношении них приостановили. Что касается Александра Попелюха, то, с учетом времени, проведенного под арестом, ему осталось отсидеть 11 месяцев, а на УДО он может подать уже в ближайшее время.