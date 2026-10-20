Бывший замглавы АСВ Александр Попелюх получил 4 года за мошенничество

В деле речь идет о криминальной схеме, в результате которой ее участники, как считает следствие, похитили более 4 млрд руб. В 2019 году АСВ, осуществлявшее конкурсное производство в Межтопэнергобанке, получило в управление новосибирский аквапарк «Аквамир», один из крупнейших в стране. Он принадлежал компании-кредитору банка. Объект передали в аренду московскому ООО «Белая сфера-констракшн», а средства от эксплуатации «Аквамира» стали поступать не в конкурсную массу, а предполагаемым участникам криминальной схемы.