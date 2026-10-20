ОАЭ и Бахрейн будут ежемесячно поставлять Франции по 200 тыс. тонн дизтоплива

Как отмечает Le Figaro, общий объем в 295 тыс. тонн составляет около 10% потребления дизельного топлива во Франции, это примерно треть месячного импорта страны. Ожидается, что это поможет снизить цены на заправках в стране и частично обезопасит от риска дефицита.