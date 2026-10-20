ОАЭ и Бахрейн будут ежемесячно поставлять Франции по 200 тыс. тонн дизтоплива
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время трехдневной поездки по странам Персидского залива договорился с правительствами ОАЭ и Бахрейна о ежемесячных поставках дизельного топлива, сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление Елисейского дворца. Абу-Даби предоставит 100 тыс. тонн дизеля в месяц, еще 100 тыс. тонн ежемесячно будет поставлять Бахрейн.
О продолжительности поставок не сообщается. Ранее Саудовская Аравия высвободила 95 тыс. тонн для поставок во Францию на октябрь—ноябрь.
Как отмечает Le Figaro, общий объем в 295 тыс. тонн составляет около 10% потребления дизельного топлива во Франции, это примерно треть месячного импорта страны. Ожидается, что это поможет снизить цены на заправках в стране и частично обезопасит от риска дефицита.
Транспортировкой и закупкой топлива займется TotalEnergies, которая подпишет соответствующие контракты с саудовской Aramco, Adnoc и бахрейнской Bapco. Глава компании TotalEnergies Патрик Пуянне, сопровождающий Макрона в поездке, заявил журналистам, что эти договоренности должны успокоить французов. «Этой зимой дизельного топлива нам хватит»,— сказал он.
Аналогичные договоренности могут быть достигнуты с Катаром, куда президент Франции отправится в ближайшие дни.