Рубио: между США и Украиной сохраняется серьезное напряжение
Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил наличие серьезной напряженности между Вашингтоном и Киевом. Об этом он заявил журналистам во время визита в Индию.
«В этом нет сомнений.—"Ъ") Именно поэтому мы провели этот телефонный разговор (с президентом Украины Владимиром Зеленским.—"Ъ") сегодня»,— сказал господин Рубио.
Отношения США и Украины обострились после заключения сделки на поставку российского дизельного топлива на американский рынок. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение американского коллеги Дональда Трампа о сотрудничестве с Россией. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что Владимир Зеленский не хочет завершить российско-украинский конфликт и ему стоит найти замену.