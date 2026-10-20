Рубио: между США и Украиной сохраняется серьезное напряжение

Отношения США и Украины обострились после заключения сделки на поставку российского дизельного топлива на американский рынок. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение американского коллеги Дональда Трампа о сотрудничестве с Россией. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что Владимир Зеленский не хочет завершить российско-украинский конфликт и ему стоит найти замену.