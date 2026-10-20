В Минпросвещения высказались за доступ бабушек и дедушек к дневникам внуков
Минпросвещения поддержало предложение открыть бабушкам и дедушкам доступ к электронным дневникам внуков при согласии родителей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо с ответом замминистра просвещения Александра Бугаева вице-спикеру Госдумы Борису Чернышову.
Господин Бугаев отметил, что предложение учтут при планировании работ на 2027 год. Его реализуют «в соответствии с приоритизацией развития функционала и наличия нормативно-правовых оснований».
В 2025 году в рамках федеральной государственной информационной системы «Моя школа» заработал единый электронный «Федеральный дневник».