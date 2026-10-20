«Целесообразность такой динамики для кроссовера сомнительна»
Дмитрий Гронский — о Mercedes-AMG GT SUV
0:00
0:00
Советские школьники, впрочем, как и взрослые, были погружены в политическую повестку дня, то есть были в курсе и про холодную войну, и про гонку вооружений. Однажды мой одноклассник пришел в школу и рассказал, что видел по телевизору в какой-то передаче, что построен истребитель, способный летать со скоростью света. Ему пытались доказать, что быть такого не может. Он все не верил. Пока самый умный из нас не нашел убедительный аргумент. «Смотри,— сказал он, — скорость света — это примерно 300 тыс. км/с. Длина окружности Земли по экватору — 40 тыс. км. То есть за секунду твой самолет на бреющем полете делает семь с половиной витков вокруг земного шара. Вопрос: зачем такой нужен?»
Тот же самый вопрос сегодня можно задать некоторым автомобилестроителям. Ранее марка Mercedes-AMG представила электрический кроссовер GT SUV, самая мощная модификация которого развивает 1169 л. с. До «сотни» такой внедорожник выстреливает за 2,7 секунды. А за 7,2 — он разгонится с места до 200 км/ч. Целесообразность такой динамики для кроссовера сомнительна. А вот запасу хода на одном заряде батареи (в наше время одной из главных характеристик автомобиля) это явно вредит.
Если ехать не спеша, со скоростью 70-90 км/ч, то запас хода обещают порядка 700 км. Но на скорости за сотню в силу сопротивления воздуха, который мешает даже лучу света, что уж там говорить о кроссовере, расход энергии относительно скорости растет в геометрической прогрессии. И запас хода можно смело делить на три, а то и на четыре.
Впрочем, у новинки есть и версия, которая обладает более разумными характеристиками. Базовый Mercedes-AMG GT 53 SUV оснащен не тремя, а двумя электромоторами, которые в совокупности развивают разумные 544 л. с. В Европе прием заказов на базовую версию должен начаться уже октябре по цене от €113,5 тыс.