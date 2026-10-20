«Целесообразность такой динамики для кроссовера сомнительна»

Советские школьники, впрочем, как и взрослые, были погружены в политическую повестку дня, то есть были в курсе и про холодную войну, и про гонку вооружений. Однажды мой одноклассник пришел в школу и рассказал, что видел по телевизору в какой-то передаче, что построен истребитель, способный летать со скоростью света. Ему пытались доказать, что быть такого не может. Он все не верил. Пока самый умный из нас не нашел убедительный аргумент. «Смотри,— сказал он, — скорость света — это примерно 300 тыс. км/с. Длина окружности Земли по экватору — 40 тыс. км. То есть за секунду твой самолет на бреющем полете делает семь с половиной витков вокруг земного шара. Вопрос: зачем такой нужен?»