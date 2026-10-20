К Джанни Инфантино пришли вопросители

Проект FFE, как было сказано, провалился из-за крайне негативной реакции на него не только UEFA, но и Азиатской конфедерации футбола (AFC), а также объединяющей федерации стран Северной и Центральной Америки плюс государств Карибского бассейна CONMEBOL. Джанни Инфантино успел с тех пор не раз извиниться. Но не за проект как таковой, а за то, что пытался реализовать его без предварительного широкого обсуждения. При этом президент FIFA настаивает на том, что не преследовал никакой личной выгоды, а работал в интересах футбола, поскольку проект обещал национальным федерациям солидное увеличение доходов. Если же предположить, что господин Инфантино действительно говорил другим топ-менеджерам FIFA, что у американских властей к ним есть вопросы (многие помнят, что именно антикоррупционная операция, проведенная ФБР в середине прошлого десятилетия, привела к смене руководства и FIFA, и UEFA, а многие функционеры просто оказались за решеткой), можно прийти к выводу, что он просто запугивал функционеров, пользуясь репутацией человека, близко знакомого с президентом США Дональдом Трампом. В UEFA также подозревают, что Джанни Инфантино действовал строго в интересах Thrive Eternal. Именно поэтому союз потребовал ответа на вопросы, «какие еще потенциальные инвесторы, если таковые были, рассматривались, прежде чем выбор был остановлен на Thrive Eternal, кто именно сделал выбор в пользу последней, какие критерии при этом использовались».