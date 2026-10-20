К Джанни Инфантино пришли вопросители
UEFA потребовал от FIFA объяснений по более чем полусотне вопросов
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) потребовал от Международной федерации футбола (FIFA) в двухнедельный срок предоставить документы и письменные объяснения по более чем полусотне пунктов. Среди них — обстоятельства неудавшейся попытки продать права на чемпионаты мира частной структуре, подробности дела игрока сборной США Фоларина Балогана, детали отношений главы FIFA Джанни Инфантино с президентом США Дональдом Трампом. Недружественный шаг, предпринятый UEFA, является продолжением жесткой конфронтации, в которой две крупнейшие футбольные структуры пребывают как раз из-за попытки господина Инфантино отдать чемпионаты мира под фактическое управление лицам, близким к президенту Трампу.
Генеральный секретарь UEFA Теодор Теодоридис 19 октября направил в адрес генерального секретаря FIFA Маттиаса Графстрёма письмо, в котором потребовал предоставить не позднее 2 ноября ответы более чем на 50 вопросов, касающихся ведения дел головной структурой мирового футбола в последние 12 месяцев. В письме поясняется, что попытка руководства UEFA получить ответы на вопросы лично от президента FIFA Джанни Инфантино успехом не увенчалась. На прошлой неделе прошло заседание Совета FIFA (одним из его членов по статусу является главный критик господина Инфантино президент UEFA Александр Чеферин), в ходе которого президент FIFA отказался отвечать на вопросы устно. Он просил сформулировать их письменно, что, как сообщает Теодор Теодоридис, UEFA и сделал.
Наибольший интерес у UEFA, как и раньше, вызывают обстоятельства неудачной попытки господина Инфантино учредить структуру FIFA Forward Enterprise (FFE) для управления коммерческими правами на основные соревнования, включая чемпионаты мира, а 20% самих прав отдать частным инвесторам, в частности компании Thrive Eternal Джошуа Кушнера, брата зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.
Как сообщает в письме Теодор Теодоридис, у UEFA есть основания полагать, что Джанни Инфантино пытался давить на членов Совета FIFA, чтобы добиться одобрения проекта. «Согласно информации, полученной из нескольких источников, за два дня до голосования бюро совета президент FIFA по предложению FFE проинформировал ряд членов совета о том, что власти США ведут расследование в отношении администрации FIFA,— говорится в письме.— Может Джанни Инфантино подтвердить, было ли сделано такое заявление, и если да, объяснить, на какой информации оно основывалось, каковы были причины для поднятия этого вопроса именно в тот момент и учитывал ли он потенциальное давление, которое это могло оказать на членов совета непосредственно перед принятием ими решения по FFE?»
Проект FFE, как было сказано, провалился из-за крайне негативной реакции на него не только UEFA, но и Азиатской конфедерации футбола (AFC), а также объединяющей федерации стран Северной и Центральной Америки плюс государств Карибского бассейна CONMEBOL. Джанни Инфантино успел с тех пор не раз извиниться. Но не за проект как таковой, а за то, что пытался реализовать его без предварительного широкого обсуждения. При этом президент FIFA настаивает на том, что не преследовал никакой личной выгоды, а работал в интересах футбола, поскольку проект обещал национальным федерациям солидное увеличение доходов. Если же предположить, что господин Инфантино действительно говорил другим топ-менеджерам FIFA, что у американских властей к ним есть вопросы (многие помнят, что именно антикоррупционная операция, проведенная ФБР в середине прошлого десятилетия, привела к смене руководства и FIFA, и UEFA, а многие функционеры просто оказались за решеткой), можно прийти к выводу, что он просто запугивал функционеров, пользуясь репутацией человека, близко знакомого с президентом США Дональдом Трампом. В UEFA также подозревают, что Джанни Инфантино действовал строго в интересах Thrive Eternal. Именно поэтому союз потребовал ответа на вопросы, «какие еще потенциальные инвесторы, если таковые были, рассматривались, прежде чем выбор был остановлен на Thrive Eternal, кто именно сделал выбор в пользу последней, какие критерии при этом использовались».
Помимо истории с FFE в письме UEFA требует дать пояснения по ряду других скандальных историй.
В частности, об обстоятельствах отмены дисквалификации игрока сборной США Фоларина Балогана по ходу чемпионата мира-2026 (прошел в США, Канаде и Мексике) по звонку Дональда Трампа.
А также о деталях присуждения президенту США Премии мира FIFA. Есть и менее масштабные вопросы. Например, о том, почему жеребьевка чемпионата мира была перенесена из Лас-Вегаса в Вашингтон. Или о том, каков был реальный смысл введения по ходу матчей пауз на гидратацию (дополнительные перерывы позволяли транслировать по телевидению рекламу, но официально паузы были нужны для заботы о здоровье игроков). О том, наконец, почему и по чьей инициативе перерыв между таймами в финале первенства растянулся вместо положенных 15 минут на 27. Времени как раз хватило, чтобы провести в перерыве шоу, на котором тоже кто-то заработал.
«Мы официально требуем предоставить детальный письменный ответ на каждый вопрос вместе со всей подтверждающей документацией к понедельнику, 2 ноября. Любой отказ в раскрытии информации или документов должен быть обоснован по каждому пункту отдельно, с четким объяснением конкретных причин,— говорится в письме.— Эти вопросы требуют ответов прямо сейчас. Их нельзя откладывать до следующего заседания Совета FIFA».
Напомним, что в марте следующего года состоятся очередные выборы президента FIFA. Единственный реальный кандидат на них пока сам Джанни Инфантино. У его противников остается совсем немного времени, чтобы выдвинуть альтернативного претендента: 18 ноября прием заявок завершится.