В ЕАЭС допустили приостановку членства Армении до референдума

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в начале сентября заявил, что не видит нарушений договоренностей с ЕАЭС в стремлении в Евросоюз. Российский президент подчеркнул, что республике необходимо определиться «как можно быстрее» и организовать референдум. В случае необходимости Россия будет корректировать торгово-экономическую политику, подчеркнул он.