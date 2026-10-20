В ЕАЭС допустили приостановку членства Армении до референдума
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вправе рассмотреть вопрос о приостановке действия Договора объединения в отношении Армении. Об этом говорится в докладе Евразийского межправительственного совета от России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
Как говорится в документе, приостановка участия Армении в ЕАЭС существенно не скажется на экономиках государств-членов Союза. В то же время действие в Армении закона о начале процесса вступления в ЕС «несет риски достижения целей функционирования ЕАЭС».
В таких условиях, утверждается в докладе, стороны «имеют право принять совместное решение о временном приостановлении действия Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в отношении Республики Армения». Однако участники ЕАЭС не заинтересованы в выходе республики из ЕАЭС, подчеркнули составители доклада.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в начале сентября заявил, что не видит нарушений договоренностей с ЕАЭС в стремлении в Евросоюз. Российский президент подчеркнул, что республике необходимо определиться «как можно быстрее» и организовать референдум. В случае необходимости Россия будет корректировать торгово-экономическую политику, подчеркнул он.