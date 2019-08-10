10 августа, суббота
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Вознаграждение правления «Роснефти» за полгода составило 2,36 млрд рублей

Члены правления «Роснефти» получили 2,36 млрд руб. вознаграждения по итогам первой половины 2019 года, следует из ежеквартального отчета компании. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года оно увеличилось на 12% (2,1 млрд руб.).

Так, заработная плата составила 405,5 млн руб., премии — 1,447 млрд, вознаграждение за участие в работе органа управления — 57,8 млн руб., командировочные и иные выплаты — 449 млн руб.

«Выплаты премий членам правления компании связаны с выполнением ключевых показателей деятельности, в том числе с достижением в 2018 году рекордной чистой прибыли в 649 млрд рублей, ростом капитализации компании более чем на 40%, а также успешной реализацией стратегии "Роснефть-2022" в области технологического развития»,— рассказал ТАСС представитель компании.

В правление «Роснефти» входят 11 человек: главный исполнительный директор Игорь Сечин, а также ключевые вице-президенты и топ-менеджеры компании.

Напомним, что на дивиденды за 2018 год «Роснефть» направила 274,6 млрд руб., превысив показатель 2017 года в 2,5 раза.

Подробнее о рекордных дивидендах российских компаний читайте в материале “Ъ” «Урожайный год».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя