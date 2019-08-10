Вознаграждение правления «Роснефти» за полгода составило 2,36 млрд рублей

Члены правления «Роснефти» получили 2,36 млрд руб. вознаграждения по итогам первой половины 2019 года, следует из ежеквартального отчета компании. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года оно увеличилось на 12% (2,1 млрд руб.).

Так, заработная плата составила 405,5 млн руб., премии — 1,447 млрд, вознаграждение за участие в работе органа управления — 57,8 млн руб., командировочные и иные выплаты — 449 млн руб.

«Выплаты премий членам правления компании связаны с выполнением ключевых показателей деятельности, в том числе с достижением в 2018 году рекордной чистой прибыли в 649 млрд рублей, ростом капитализации компании более чем на 40%, а также успешной реализацией стратегии "Роснефть-2022" в области технологического развития»,— рассказал ТАСС представитель компании.

В правление «Роснефти» входят 11 человек: главный исполнительный директор Игорь Сечин, а также ключевые вице-президенты и топ-менеджеры компании.

Напомним, что на дивиденды за 2018 год «Роснефть» направила 274,6 млрд руб., превысив показатель 2017 года в 2,5 раза.

Подробнее о рекордных дивидендах российских компаний читайте в материале “Ъ” «Урожайный год».