Урожайный год

В преддверии годовых собраний акционеров многие публичные компании включились в дивидендную гонку. За последний месяц о планах по увеличению выплат объявили Сбербанк, «Газпром», ВТБ. В отношении двух последних эмитентов фондовый рынок реагировал резким ростом котировок акций на 10—16%. Уровень дивидендных выплат российских компаний превышает ставки по депозитам российских банков, что делает акции более привлекательными для розничных инвесторов.

Неожиданная щедрость

Последнее время на фондовом рынке участились случаи резкого взлета стоимости акций отдельных российских эмитентов. Скачки котировок наблюдались не только у низколиквидных ценных бумаг, но и у самых ликвидных акций. На торгах 14 мая акции «Газпрома» взлетели в цене более чем на 16% (см. «Ъ-Online» от 14 мая). В результате компания обогнала по капитализации ЛУКОЙЛ и «Роснефть» и вышла на втрое место. Но на этом рост акций газового монополиста не остановился, и в конце мая компания вышла на первое место по капитализации. В конце месяца схожая картина наблюдалась с акциями ВТБ, стоимость которых на закрытии торговой сессии взлетела почти на 10% (см. “Ъ” от 23 мая). В минувший четверг акции «Интер РАО» взлетали на 14%, правда по итогам дня рост был менее значительным — только 5%.

Во всех случаях поводом для агрессивной игры на повышение стали данные о выплатах дивидендов — как утвержденных, так и планируемых.

В середине мая правление «Газпрома» предложило повысить выплаты по сравнению с прошлым годом в два раза до 16,67 руб. на акцию, при этом аналитики ожидали дивидендов на уровне 10,4 руб. ВТБ объявил о планах в ближайшие три года направлять на дивиденды половину чистой прибыли по МСФО. При этом по итогам 2018 года госбанк заплатит дивиденды лишь в размере 15% от чистой прибыли. Акционеры «Интер РАО» одобрили выплату дивидендов по итогам 2018 года в размере 0,17 рубля на акцию, что на 31% выше, чем выплаты по итогам предшествующего года. «В случае "Газпрома" был эффект неожиданности. Рынок не ожидал такой щедрости от компании. Есть ощущение, что у менеджеров государственных компаний появились KPI, которые привязаны к росту капитализации компаний. И они понимают, что самый понятный, прозрачный и простой способ добиться роста цены акций — это наращивать дивиденды»,— отмечает управляющий по акциям ТФГ Филипп Давыденко.

Двузначная доходность

Высокие дивиденды — это всегда хорошая новость для инвесторов. «Часто чистую доходность акций просто сравнивают со ставкой депозита. И если эта доходность выше, бумагу разумно покупать»,— отмечает начальник отдела анализа акций и облигаций «Открытие Брокер» Алексей Павлов. И у российского фондового рынка дивидендная доходность самая высокая в мире. По данным Bloomberg, она составляет 7,9%, что в разы выше, чем у развивающихся и развитых стран. К тому же это выше ставок по банковским вкладам. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка у десяти крупнейших банков в начале июня составила 7,3% годовых, снизившись за последние три месяца на 0,42 п.п. При этом дивиденды по акциям некоторых эмитентов традиционно приносят своим держателям двузначные доходности. По оценкам аналитиков «ВТБ Капитал», лидерами по выплатам на 12-месячном горизонте оказались такие бумаги, как привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (19%) и «Татнефти» (12%), обыкновенные акции Globaltrans (17%), ГМС (14%), «Северстали» (13%), Veon (13%), Evraz (12%), «Норильского никеля» (12%), «Энел Россия» (12%) и ММК (11%).

Впрочем, управляющие рекомендуют при принятии инвестиционного решения ориентироваться не на историческую, а на будущую доходность.

«Если форвардные выплаты не меньше прошедших, то у акции высоки шансы на быстрое закрытие дивидендного гэпа. В противном случае это может занять очень много времени, и инвестиционная идея окажется неоправданной»,— указывает Алексей Павлов.

Прежде чем выбрать акции инвесторам, стоит изучить, что заявлял по поводу дивидендов менеджмент компаний. До сих пор у многих компаний отсутствуют твердо закрепленные в дивидендной политике правила расчета дивидендов. В частности, «Газпром» направляет на эти цели от 17,5% до 35% чистой прибыли, у Сбербанка они зависят от коэффициента достаточности капитала. Важное значение имеют фундаментальные показатели компании, а также инвестиционная программа. «Лучше заходить в акции компании, которые исторически закрывали дивидендный гэп. Однако одних только фундаментальных показателей недостаточно, компания анализируется именно в комплексе. Многое базируется на ожиданиях и возможности роста дивидендов»,— отмечает руководитель отдела управления акциями «Сбербанк Управление активами» Евгений Линчик.

Радужные перспективы

В ближайшие годы участники рынка ждут дальнейшего роста дивидендных выплат со стороны российских компаний, тем более что еще не все госкомпании перешли на дивиденды в 50% от прибыли по МСФО. В течение ближайших трех лет этого уровня планирует достичь «Газпром». Сбербанк может это сделать уже по итогам 2019 года. «Мы ожидаем, что лидерами по дивидендной доходности на ближайшие 12—24 месяца будут обыкновенные акции "Газпром нефть", АЛРОСА, МТС, ФСК ЕЭС, привилегированные акции Сбербанка и "Татнефти"»,— отмечает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин.

Виталий Гайдаев