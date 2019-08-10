Алмазбека Атамбаева защищали от спецназа, а имама Шамиля — от Рамзана Кадырова

Цифры недели
9 человек пострадали в результате новых взрывов на арсенале под Ачинском в Красноярском крае. Первый взрыв на складе боеприпасов произошел 5 августа.
150 млрд руб. из бюджета просит Минпромторг на защиту российского автопрома от санкций.
На 7,8% выросли в российских аптеках продажи дорогих лекарств за первое полугодие 2019 года.
С 31,8 тыс. до 60,8 тыс. выросло в первом полугодии 2019 года количество несостоявшихся госзакупок жизненно важных лекарств.
65,7% всех жалоб россиян, пользующихся финансовыми услугами, пришлось в первом полугодии 2019 года на банки.
Россия вошла в список 25% стран, эффективно преобразующих богатство в благосостояние по темпам изменений с 2008 года.
Более 700 тыс. нарушений было выявлено в ходе трех месяцев тестирования в Москве системы автоматической проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер.
Почти вдвое — до 61,1 млрд кубометров — выросли поставки сжиженного газа в Европу в первом полугодии 2019 года.
База данных 70 тыс. клиентов Бинбанка утекла в сеть.
В 21% российских компаний запрещены перекуры в рабочее время.
52% россиян боятся ядерной войны, следует из опроса ВЦИОМ.
Цитаты недели
Сделки недели
Альфа-банк продаст около 40% в онлайн-платформе «Поток», которая привлекает деньги физлиц в кредитование малого бизнеса.
Сотовый оператор МТС создаст структуру «МТС Медиа», которая займется производством и дистрибуцией видеоконтента.
Два крупнейших по объему тиража газетных издательства США — GateHouse Media и Gannett — объявили о грядущем слиянии.
По букве закона
На неделе Пресненский суд Москвы арестовал шестерых фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в столице 27 июля. Всего по делу о массовых беспорядках проходят 12 фигурантов.
Предпринятая 7 августа спецназом попытка задержания обвиненного в коррупции экс-главы Киргизии Алмазбека Атамбаева вылилась в уличные бои. На защиту бывшего президента вышли сотни его сторонников, 8 августа он был задержан.
Преображенский суд Москвы условно-досрочно освободил бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, осужденного за особо крупное мошенничество по так называемому делу реставраторов.
Верховный суд РФ разрешил не штрафовать банки за жесткую работу с заемщиками.
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам ФСБ получил возможность инициировать блокировку сайтов.
Сомнительные достижения
Туристы из России чаще всего подвергаются мошенничеству с банковскими картами в Индонезии, Индии и странах Латинской Америки.
Отставки и назначения
Посол США в России Джон Хантсман направил президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщив о намерении покинуть свой пост 3 октября.
«Аэрофлот» покинул замгендиректора Вадим Зингман, пришедший в компанию вместе с ее нынешним главой Виталием Савельевым и проработавший там более десяти лет.
Евгений Трефилов покинул пост главного тренера женской сборной России по гандболу и теперь перейдет на должность вице-президента национальной Федерации гандбола.
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