Алмазбека Атамбаева защищали от спецназа, а имама Шамиля — от Рамзана Кадырова Прошедшая неделя в цифрах, цитатах и фактах

Цифры недели

9 человек пострадали в результате новых взрывов на арсенале под Ачинском в Красноярском крае. Первый взрыв на складе боеприпасов произошел 5 августа.

150 млрд руб. из бюджета просит Минпромторг на защиту российского автопрома от санкций.

На 7,8% выросли в российских аптеках продажи дорогих лекарств за первое полугодие 2019 года.

С 31,8 тыс. до 60,8 тыс. выросло в первом полугодии 2019 года количество несостоявшихся госзакупок жизненно важных лекарств.

65,7% всех жалоб россиян, пользующихся финансовыми услугами, пришлось в первом полугодии 2019 года на банки.

Россия вошла в список 25% стран, эффективно преобразующих богатство в благосостояние по темпам изменений с 2008 года.

Более 700 тыс. нарушений было выявлено в ходе трех месяцев тестирования в Москве системы автоматической проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер.

Почти вдвое — до 61,1 млрд кубометров — выросли поставки сжиженного газа в Европу в первом полугодии 2019 года.

База данных 70 тыс. клиентов Бинбанка утекла в сеть.

В 21% российских компаний запрещены перекуры в рабочее время.

52% россиян боятся ядерной войны, следует из опроса ВЦИОМ.

Цитаты недели

«Нужно посмотреть друг другу в глаза и остановить эту войну. Я говорю (Владимиру Путину,— “Ъ” ), что наших людей убивают. Мне говорят, что есть некоторые моменты, где наши люди стреляют по гражданским людям. Знаете, все говорят, что хотят мира. Но кроме слов мы должны двигаться очень быстрыми шагами» (президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным).

), что наших людей убивают. Мне говорят, что есть некоторые моменты, где наши люди стреляют по гражданским людям. Знаете, все говорят, что хотят мира. Но кроме слов мы должны двигаться очень быстрыми шагами» (президент Украины после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным). «Имам Шамиль — это человек, на теле которого было более 10 сквозных ран, полученных на полях сражений, не говоря уже о других мелочах. Клянусь Аллахом, иногда мне бывает стыдно, потому что я знаю, насколько я далек от того, чтобы просто быть похожим на Имама Шамиля» (боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram в ответ на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова к имаму Шамилю).

в своем Instagram в ответ на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова к имаму Шамилю). «Царь-пушка — впечатляющий монумент — правда, мне сказали, что ядра, которые лежат рядом, к ней не подходят. Я не представляю, в каком фильме я бы мог использовать ее, наверное, это должно быть что-то средневековое, но мне это время не очень интересно. Предложите Ридли Скотту, он лучше справится» (режиссер Квентин Тарантино во время визита в Москву для презентации нового фильма).

Сделки недели

Альфа-банк продаст около 40% в онлайн-платформе «Поток», которая привлекает деньги физлиц в кредитование малого бизнеса.

Сотовый оператор МТС создаст структуру «МТС Медиа», которая займется производством и дистрибуцией видеоконтента.

Два крупнейших по объему тиража газетных издательства США — GateHouse Media и Gannett — объявили о грядущем слиянии.

По букве закона

На неделе Пресненский суд Москвы арестовал шестерых фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в столице 27 июля. Всего по делу о массовых беспорядках проходят 12 фигурантов.

Предпринятая 7 августа спецназом попытка задержания обвиненного в коррупции экс-главы Киргизии Алмазбека Атамбаева вылилась в уличные бои. На защиту бывшего президента вышли сотни его сторонников, 8 августа он был задержан.

Преображенский суд Москвы условно-досрочно освободил бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, осужденного за особо крупное мошенничество по так называемому делу реставраторов.

Верховный суд РФ разрешил не штрафовать банки за жесткую работу с заемщиками.

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам ФСБ получил возможность инициировать блокировку сайтов.

Сомнительные достижения

Туристы из России чаще всего подвергаются мошенничеству с банковскими картами в Индонезии, Индии и странах Латинской Америки.

Отставки и назначения

Посол США в России Джон Хантсман направил президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщив о намерении покинуть свой пост 3 октября.

«Аэрофлот» покинул замгендиректора Вадим Зингман, пришедший в компанию вместе с ее нынешним главой Виталием Савельевым и проработавший там более десяти лет.

Евгений Трефилов покинул пост главного тренера женской сборной России по гандболу и теперь перейдет на должность вице-президента национальной Федерации гандбола.