Офисы лишаются курилок

Перекуры в рабочее время запрещены в 21% российских компаний, свидетельствует опрос работодателей, который провел сервис по поиску работы Superjob. В 2010 году таких компаний было 13%. За последние три года уменьшилось число сотрудников, которые выходят на перекур более пяти раз в день,— с 30% до 24%, об этом говорит еще одно исследование сервиса. Такие результаты связывают с действием российской антитабачной политики.

В Superjob провели ряд опросов относительно курения на рабочем месте. В частности, были опрошены около 500 российских работодателей в 189 населенных пунктах, 300 работников кадровых служб, а также 1,6 тыс. курящих сотрудников. Выяснилось, что 73% российских компаний разрешают курение своим сотрудникам в специально отведенных местах, в 21% компаний курение в рабочее время запрещено. «Где угодно» можно курить в 2% компаний, а в 1% — в коридорах или туалетах. В 2010 году проводился аналогичный опрос: тогда курение в специально отведенных местах разрешалось в 77% компаний, не разрешалось — в 13%. «Похоже, антитабачная кампания приносит результаты»,— делают вывод в сервисе по поиску работы. В ходе другого опроса (проводился среди менеджеров и кадровых специалистов 300 компаний) Superjob выяснил, что в 19% компаний действует внутренний регламент на перекуры сотрудников, а отсутствует такой порядок в 68% организаций.

Что касается курящих сотрудников российских компаний, то пять и более раз на перекур выходят 24% респондентов. В 2016 году их число составляло 30%. При этом число тех, кто выходит на перекур 3–4 раза за рабочий день, увеличилось: сейчас так делают 36% опрошенных, ранее — 33%. Число тех, кто выходит на перекур 1–2 раза в день, изменилось незначительно, снижение составило 1% — с 18% до 17%. На вопрос о длительности одного перекура курящие сотрудники отвечали практически так же, как и три года назад: 75% курят менее 5 минут, а 1% — 15 минут и более (показатели 2019 года и 2016 года совпадают). Еще 20% курят 5–10 минут (ранее их число составляло 19%), 2% — 10–15 минут (ранее 1%). «Женщины чаще мужчин придерживаются принципа не курить в рабочее время: 24 и 13% соответственно,— отмечают авторы опроса.— Среди сотрудников старше 45 лет по сравнению с более молодыми коллегами больше тех, кто воздерживается от курения на работе (21%)».

Напомним, по данным Минздрава, число курильщиков в России сократилось на 21% с 2013 года (вступления в силу «антитабачного закона»), об этом заявлял в феврале на Российском инвестиционном форуме в Сочи замглавы Минздрава Олег Салагай. Отметим, что в 2014 году — за год действия антитабачного законодательства — снижение уже оценивалось более чем в 16%. В 2018 году в проекте новой антитабачной концепции Минздрав заявлял в качестве целевых ориентиров к 2050 году «снижение распространенности потребления табака среди населения до 5% и последующее рассмотрение вопроса о поэтапном выведении из оборота табачной продукции». При этом в ведомстве поясняли, что «концепция не содержит утверждений о запрете табака с 2050 года»: «Она содержит существенно более важную вещь — стратегическую задачу снизить потребление табака через комплексные меры, а затем системно проработать вопрос того, каким образом табак поэтапно выводить из оборота».

Валерия Мишина