Суд арестовал 12-го фигуранта уголовного дела о массовых бепорядках

Басманный суд Москвы арестовал 12-го фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в центре столицы 27 июля Данилу Беглеца, сообщил «Интерфакс». Господин Беглец свою вину не признал.

«Суд постановил: избрать в отношении Беглеца меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 9 октября 2019 года»,— огласила решение судья Юлия Сафина. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя и отказал защите в просьбе продлить срок задержания фигуранта на 72 часа, чтобы адвокаты могли собрать характеризующий его материал или либо избрать ему меру пресечения, не связанную с помещением в СИЗО.

Фигуранту вменяется участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Следователь во время заседания отметила, что есть видеозапись, «на которой видно, как Беглец наносит удары неустановленным сотрудникам правоохранительных органов, тем самым препятствуя их законной деятельности».

«Прошу объективно рассмотреть мое дело. Я ничего не совершал»,— сказал господин Беглец, обращаясь к суду. Он просил не арестовывать его, потому что имеет двоих детей — 2018 и 2019 годов рождения, а «жена два месяца после кесарева сечения».

Напомним, сегодня суд арестовал еще двух фигурантов дела о массовых беспорядках — Айдара Губайдулина и Сергея Фомина. Под арестом уже находятся: Евгений Коваленко, Егор Жуков, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев. Всего по делу о массовых беспорядках проходят 12 фигурантов.

27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные митинги в поддержку не допущенных до выборов кандидатов в Мосгордуму. По данным «ОВД-инфо», на каждом из них задержали свыше 1 тыс. участников. По результатам протестных акций административные аресты получили более 100 человек. СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

О реакции властей на протесты — в публикации “Ъ” «Единство формы и задержания».