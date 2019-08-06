ВЦИОМ: каждый второй россиянин опасается ядерной войны

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% россиян боятся ядерной войны. В этом случае, как считает 79% опрошенных, почти ни у кого не будет возможности выжить, а 16% респондентов уверены, что у людей будет шанс спастись в бомбоубежищах. 46% опрошенных не опасаются ядерного конфликта.

Как считают 60% респондентов, наибольшую угрозу, связанную с применением атомного оружия, представляют США. 13% опрошенных россиян опасаются Китая. Еще по 6% назвали Великобританию и Корею, 5% — страны НАТО. 11% граждан убеждены, что ни одна из стран и организаций не представляет подобной опасности.

По данным ВЦИОМа, 72% россиян сумели вспомнить о реальных случаях применения атомной бомбы в военных конфликтах. 21% участников опроса не припомнили таких случаев.

Лишь 15% россиян знают, где находится ближайшее к их дому бомбоубежище. 13% опрошенных известно о его наличии, но не о местонахождении. 71% респондентов не знают ни о существовании бомбоубежищ, ни об их расположении.

Опрос проводился 3 июля 2019 года и был приурочен ко Всемирному дню борьбы за запрещение ядерного оружия (6 августа). В нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Генсек ООН Антониу Гутерриш говорил, что «мир потеряет препятствие перед ядерной войной» из-за прекращения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чье действие закончилось 2 августа. Договор о РСМД был заключен Россией и США в 1987 году. Он запрещал производство, хранение и испытание наземного ракетного вооружения, дальность полета которого составляет от 500 до 5500 км.

Что нужно знать о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Читать далее

В феврале 2019-го США заявили, что временно прекращают участие в договоре. Россия приняла аналогичное решение. Страны перекладывают друг на друга ответственность за выход из ДРСМД.

О переговорах России и США по ДРСМД читайте в материале “Ъ” «Разграничение стратегических вооружений».

Подробнее о разногласиях вокруг Договора о РСМД — в публикации “Ъ” «Ракеты в свободном полете».