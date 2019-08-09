Девять человек пострадали при новых взрывах на арсенале под Ачинском

Девять человек пострадали в результате новых взрывов на арсенале под Ачинском в Красноярском крае, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник. Ранее региональное правительство заявило о пяти пострадавших.

«При проведении работ по разминированию и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Каменке произошел подрыв снаряда, в результате которого были ранены пятеро служащих и поврежден автомобиль»,— говорится в сообщении правительства. Отмечается, что жителей Каменки переместят в пункт временного размещения поселка Малиновка из-за «резкого ухудшения метеоусловий». «Из города Ачинска и Ачинского района направлено 11 автобусов для вывоза жителей деревни»,— добавило правительство.

Источники ТАСС отметили, что «опасность продолжения взрывов сохраняется», а работы по разминированию временно приостановлены

Источник «Интерфакса» ранее сообщил, что новые взрывы произошли из-за наезда спецпоезда на артснаряд. «На подъезде к поселку Каменка, где расположен взорвавшийся несколько дней назад склад с боеприпасами, на артиллерийском снаряде произошел подрыв одного из вагонов спецпоезда»,— сказал он. По информации собеседника, повреждены железнодорожное полотно и поезд, также были обнаружены разорвавшиеся части артиллерийского снаряда. Источники ТАСС сообщили, что причиной взрывов могли стать молнии, которые попали в площадки с боеприпасами. Собеседник добавил, что после взрывов начался пожар.

РЖД сообщили, что приостановили движение поездов по участку, где произошли взрывы. «Поезда № 67 сообщением Абакан – Москва и № 114 сообщением Новосибирск – Абакан пойдут круговым маршрутом через станции Красноярск и Саянская»,— говорится в сообщении. РЖД отметили, что ситуация не влияет на движение других пассажирских поездов.

Взрывы на складе боеприпасов начались 5 августа. Более 16 тыс. жителей ближайших населенных пунктов были эвакуированы. Потушить возгорание удалось к утру 6 августа. Причиной пожара мог стать человеческий фактор.

Подробности — в публикации “Ъ” «Ачинск вышел из-под обстрела».