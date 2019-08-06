Два ведущих издательских дома США объявили о слиянии

Два крупнейших по объему тиража газетных издательства США — GateHouse Media и Gannett — объявили о грядущем слиянии. Согласно достигнутой договоренности, холдинг New Media Investment Group, владеющий GateHouse с примерно 150 ежедневными и почти 300 еженедельными региональными газетами, приобретет бизнес Gannett, флагманским изданием которого является USA Today. В результате сделки акционеры Garnett получат по $6,25 наличными и 0,5427 акции New Media за каждую имеющуюся у них сейчас акцию Garnett.

Таким образом, каждая акция Garnett была оценена холдингом New Media в $12,06, что на 18% выше их цены на момент закрытия торгов в пятницу, 2 августа. Общая сумма сделки составит $1,4 млрд.

После завершения сделки акционеры Garnett будут владеть в общей сложности 49,5% акционерного капитала объединенной компании, оставшиеся 50,5% будут контролировать акционеры New Media, отмечается в пресс-релизе. В результате слияния появится издательский конгломерат, в распоряжении которого будут более 250 ежедневных газет, а также сотни еженедельных и местных изданий.

Руководство двух компаний рассчитывает, что благодаря этому слиянию им удастся сократить расходы на $300 млн в течение двух лет с момента завершения сделки. При этом объединение издательских домов неминуемо приведет к сокращению рабочих мест, о чем Gannett уже уведомило своих сотрудников. Под сокращение попадут «дублирующие друг друга» позиции. Сколько именно человек сократят и затронет ли это журналистов, пока не известно. Компании намерены изучить организацию работы в объединенной компании в ближайшие месяцы, сообщает The Washington Post.

Кирилл Сарханянц