Из «Аэрофлота» ушел Вадим Зингман

«Аэрофлот» покидает заместитель гендиректора Вадим Зингман, пришедший в компанию вместе с ее нынешним главой Виталием Савельевым и проработавший там более десяти лет. С марта прошлого года это будет уже третья отставка топ-менеджмента.

Заместитель гендиректора «Аэрофлота» по работе с клиентами Вадим Зингман 2 августа покинул свой пост, сообщил «Интерфаксу» источник в авиаперевозчике. По данным агентства, топ-менеджер после десяти лет работы в «Аэрофлоте» решил сменить сферу деятельности. В авиакомпании подтвердили информацию об уходе Вадима Зингмана из «Аэрофлота» со 2 августа.

«В "Аэрофлоте" с уважением отнеслись к его решению уйти из компании. Он входил в управленческую команду "Аэрофлота" с 2009 года и оказал существенное влияние на развитие авиакомпании»,— отметили в компании.

Ранее свои посты в авиаперевозчике покинули еще несколько руководителей. В марте 2018 года из «Аэрофлота» ушел заместитель гендиректора по стратегии и альянсам Джорджио Каллегари, а в июле — заместитель главы по коммерции и финансам Шамиля Курмашова.

Вадим Зингман родился в 1970 году в Санкт-Петербурге. Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, является кандидатом экономических наук. После учебы работал в банковской сфере. В 1992 году пришел в Инкомбанк, со временем получив пост вице-президента, с 1999 года — председатель правления Балтонэксим-банка. Впоследствии занимал посты президента КБ Межрегиональный клиринговый банк; заместителя директора департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности Министерства экономического развития и торговли РФ.

В «Аэрофлот» Вадим Зингман пришел в 2009 году с поста директора департамента по связям с органами государственной власти АФК «Система». Оттуда же несколькими месяцами ранее на пост главы компании перешел Виталий Савельев. Изначально господин Зингман занимал должность советника, заместителя гендиректора по операционной деятельности и управлению качеством. В 2012 году был назначен заместителем гендиректора и отвечал за работу с клиентами, развитие сервиса, курировал филиалы и представительства авиакомпании, подразделения бортпроводников, претензионный департамент, GR, PR и маркетинг. В 2015 году стал главой совета директоров дочерней структуры «Аэрофлота» — «России».

Ольга Мордюшенко