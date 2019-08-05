Евгений Трефилов сменил работу

Евгений Трефилов, недавно перенесший операцию на сердце, покинул должность главного тренера женской сборной России по гандболу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР). Специалисту, приведшему команду к победе на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, предложено занять пост вице-президента ФГР и курировать всю систему женских сборных России. Главным тренером национальной команды станет испанец Амброс Мартин, ныне возглавляющий клуб «Ростов-Дон».

Главный тренер женской сборной России по гандболу 63-летний Евгений Трефилов покинул свой пост и займет должность вице-президента ФГР, сообщает официальный сайт организации. Об этом стало известно после встречи господина Трефилова, несколько месяцев назад перенесшего операцию на сердце, с президентом ФГР Сергеем Шишкаревым.

Теперь специалист, учитывая состояние его здоровья и рекомендации врачей, завершит работу в качестве главного тренера национальной команды и на своей новой должности станет куратором всей системы женских сборных России.

Пост главного тренера национальной команды займет испанец Амброс Мартин, возглавляющий женский клуб «Ростов-Дон».

«Сборной России отдано много лет и сил. Наверное, наступило время завершать работу в национальной команде,— прокомментировал решение сам господин Трефилов.— Так сложилось. Понимаю, что нужно восстанавливать здоровье». Евгений Трефилов подчеркнул, что из гандбола он не уходит, планирует работать и «передавать свой опыт и делать все для блага женского гандбола»: «Я желаю успехов сборной, уже в сентябре у команды начинается отбор на чемпионат Европы-2020, а зимой предстоит чемпионат мира в Японии. Задачи, как и всегда, высокие. Приоритет на ближайшее время — не только успешное выступление на чемпионате мира, но и попадание на Олимпийские игры в Токио».

Евгений Трефилов возглавлял женскую сборную России с 1999 по 2012 год, а также с 2013 по 2019 год. Под его руководством сборная России завоевала золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, стала четырехкратным чемпионом мира (2001, 2005, 2007, 2009), по два раза завоевывала серебряные (2006, 2018) и бронзовые (2000, 2008) медали чемпионатов Европы. На Играх-2008 в Пекине российские гандболистки получили серебро.

Вера Мухина