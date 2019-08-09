Президента Киргизии свергли через два года после отставки

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев был со второй попытки задержан силовиками и доставлен в Главное следственное управление страны. В ходе операции по его захвату, продолжавшейся два дня, погиб один и было ранено 85 человек. Адвокат экс-президента Сергей Слесарев обещает доказать его невиновность, но теперь сделать это будет сложнее: последние события перевели его из разряда свидетелей в обвиняемые. Тем не менее конфликт между старыми и новыми властями страны не окончен: сторонники господина Атамбаева, заявившие о готовности идти на крайние меры, собираются у правительственных зданий в центре Бишкека и планируют продолжать противостояние. Поздно вечером милиция начала разгон протестующих.

Властям Киргизии удалось со второго раза задержать бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, который вместе с соратниками более суток выдерживал осаду в своей резиденции Кой-Таш. Его с эскортом из нескольких полицейских машин доставили в Главное следственное управление, причем маршрут приходилось несколько раз менять: то тут, то там дорогу перекрывали сторонники бывшего президента, настроенные весьма решительно. Обороняя резиденцию Алмазбека Атамбаева, они продемонстрировали готовность идти до конца. Сам экс-президент признался, что отстреливался, но «старался не попадать в людей».

Между тем в результате спецоперации помимо 85 раненых имеется погибший — замначальника спецназа «Альфа» Госкомитета по национальной безопасности (ГКНБ) Усенбек Ниязбеков. У него осталось шестеро детей. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев пообещал помочь семье погибшего.

Как стало ясно из заявлений президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, власти намерены спросить с участников беспорядков по всей строгости закона. «Возбуждено уголовное дело, все виновники вчерашнего события будут наказаны,— заявил он.— Атамбаев продемонстрировал непризнание норм законов и конституции. Если его вызывали на допрос как свидетеля, то теперь он будет обвиняемым в совершении тяжкого преступления».

Адвокат бывшего президента Сергей Слесарев сообщил киргизскому СМИ Kaktus.Media, что будет бороться за своего подзащитного. «Мы не выходили за рамки правового поля,— заявил он.— Я думаю, что при первой возможности надо попытаться доказать его невиновность». Генпрокуратура страны возбудила уголовные дела по статьям «Убийство», «Покушение на убийство», «Взятие заложников», «Массовые беспорядки», «Хулиганство» и «Угроза или насилие в отношении представителя власти».

Напомним, что политический конфликт в Киргизии перешел в вооруженное противостояние вечером 7 августа, когда спецназ ГКНБ попытался взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева и доставить его в суд. Атака провалилась: 47 человек были ранены, один погиб, шестеро спецназовцев были взяты в плен (позже они были отпущены). Претензии нынешнего руководства страны к господину Атамбаеву были многочисленны: его обвиняют в коррупции, узурпации власти, сотрудничестве с криминальными структурами и многом другом. Сам бывший президент считает, что все обвинения сфабрикованы, и на допросы в качестве свидетеля идти отказывался. Взять его удалось только со второй попытки, когда деморализованный поражением спецназ ГКНБ уступил место спецназу МВД.

«Мой подзащитный был готов предоставить любые показания в письменном виде. Но от этого отказались, потому что настоящей целью властей было выманить его из дома»,— предположил в беседе с “Ъ” Сергей Слесарев. Адвокат также добавил, что использование такого объема сил и средств, которые были задействованы для задержания господина Атамбаева, это «нелепо, неумно, несоразмерно и незаконно».

Посол Киргизии в РФ Аликбек Джекшенкулов, очевидно, так не считает. «Атамбаев защищался как террорист-смертник,— заявил он в беседе с “Ъ”.— Лично стрелял из снайперской винтовки Драгунова по спецназу ГКНБ. Экс-президент своими действиями поставил себя вне закона. Вряд ли после такого с ним будут продолжать общение здравомыслящие политики, наши союзники. Ведь своими безнравственными поступками он толкает страну к гражданской войне, создает взрывоопасную ситуацию вообще на всей территории Центральной Азии».

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Не до конца понятно, кем являются защитники резиденции господина Атамбаева, которым долгое время удавалось сдерживать атаки спецназовцев. Сергей Слесарев сообщил “Ъ”, что это государственная охрана ГКНБ, которая у него оставалась, несмотря на то что в июне с политика был снят иммунитет и статус экс-президента. «Это снятие было произведено незаконно»,— уточнил он, признав, что ситуация является парадоксальной: сотрудники ГКНБ, охранявшие экс-президента, сражались со спецназом ГКНБ. Адвокат, впрочем, признал, что помимо госохраны защитить Алмазбека Атамбаева вышли «родственники, друзья и односельчане». Пресс-секретарь действующего главы Киргизии Толгонай Стамалиева подтвердила “Ъ”, что господина Атамбаева действительно охраняли два сотрудника ГКНБ. Она уточнила, что об остальных защитниках резиденции информацией не располагает.

Бывший премьер Киргизии Темир Сариев полагает, что в стране сложилась крайне опасная ситуация. «Со стороны президента и парламента должна быть дана жесткая политическая оценка действиям правоохранительных органов и правительства в целом,— сообщил он “Ъ”.— Необходимо создать государственную комиссию с участием представителей гражданского общества для расследования всех обстоятельств кой-ташского конфликта. Все политические силы страны должны приложить необходимые усилия для стабилизации обстановки и возвращения страны в правовое русло».

События минувших дней заставили вернуться в Бишкек экс-кандидата в президенты страны, главу партии «Республика» Омурбека Бабанова, покинувшего Киргизию сразу после выборов в конце 2017 года. «Я завтра прилечу,— сообщил он “Ъ”.— Я хочу остановить возникшее противостояние, нам нужен мирный Кыргызстан. В такой ситуации я не имею права стоять в стороне, я должен быть с народом. Это большая рана, которая заживет нескоро. Я говорил, что (Алмазбеку Атамбаеву и Сооронбаю Жээнбекову.— “Ъ”) нужны посредники, которые разряжают ситуацию, а не накаляют ее». Впрочем, на уточняющий вопрос, готов ли он сам стать таким посредником, господин Бабанов ответил отрицательно. «Я не сказал, что буду посредником. Я буду снимать напряжение»,— сообщил он.

Сторонники господина Атамбаева собирались в четверг утром проводить бессрочную акцию протеста с требованием отставки президента в центре Бишкека, но затем почти все они вернулись в Кой-Таш оборонять резиденцию бывшего лидера страны. Когда же его задержали и попытались вывезти из села, они мешали силовикам покинуть его территорию, перекрывая дороги подожженными покрышками и тюками с сеном. Но после того как остановить эскорт не удалось, толпы людей, вооруженных кольями, начали стекаться в Бишкек и собираться у правительственных зданий. Поздно вечером милиция применила для их разгона светошумовые гранаты.

Несмотря на милицейские кордоны, сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева с боями прорвались в Бишкек Фото: Дмитрий Мотинов, Коммерсантъ

Алмазбек Атамбаев был первым киргизским президентом (кроме президента переходного периода Розы Отунбаевой), который мирно покинул свой пост. Его предшественники Курманбек Бакиев и Аскар Акаев лишились власти в 2010 и 2005 годах соответственно в ходе переворотов. Нынешний президент считался протеже господина Атамбаева: они оба принадлежат к Социал-демократической партии Кыргызстана, основанной Алмазбеком Атамбаевым в 1994 году. 15 октября 2017 года Сооронбай Жээнбеков победил при поддержке своего предшественника на выборах, но уже в начале 2018 года новый президент начал избавляться от людей из окружения своего бывшего руководителя и заводить на них уголовные дела.

Силового разрешения противостояния в республике ждали с июня, когда с бывшего президента была снята неприкосновенность.

Оба политика в июле слетали в Москву и встретились с президентом России Владимиром Путиным, который, судя по заявлениям, поддержал Сооронбая Жээнбекова. «Страна нуждается в политической стабильности,— заявил он тогда.— И все люди должны объединиться вокруг действующего президента и помогать ему в развитии государства».

Стоит отметить, что в пятницу в Киргизии открывается заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), на которое в страну уже прибыли премьер-министры Армении, Белоруссии, Казахстана и России. Как сообщали СМИ Киргизии, рассматривалась возможность отмены мероприятия на фоне происходящего, но Толгонай Стамалиева подтвердила “Ъ”, что все пройдет как запланировано.

Михаил Коростиков; Кабай Карабеков, Бишкек; Кирилл Кривошеев