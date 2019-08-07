Суд удовлетворил ходатайство Пирумова об УДО по «делу реставраторов»

Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) экс-замминистра культуры РФ Григория Пирумова, осужденного за особо крупное мошенничество по «делу реставраторов», сообщает ТАСС. Решение суда вступит в силу через десять дней. Однако бывший чиновник Минкульта останется под стражей в рамках другого уголовного дела.

Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культуры, следственное управление ФСБ возбудило в марте 2016 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Организатором хищений выступил на тот момент замминистра культуры Григорий Пирумов. В 2012 году он создал преступную группу, участники которой заключали с близкими к ним коммерческими структурами госконтракты на реставрацию Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в Москве, Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, Музея космонавтики в Калуге, Изборской крепости в Псковской области, усадьбы Асеевых в Тамбове и башни «Кронпринц» в Калининграде по заведомо завышенной цене. Григорий Пирумов получил полтора года колонии и штраф в 300 тыс. руб. за хищение 164 млн руб. при реставрации культурных объектов. Он был освобожден в зале суда с другими фигурантами дела, поскольку наказание отсидел под арестом. Однако Генпрокуратура оспорила решение и новый срок составил три года.

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По второму уголовному делу Григорий Пирумов обвиняется в организации мошеннического хищения 450 млн руб., выделенных на строительство объектов Эрмитажа. Ему предъявлены обвинения в создании и участии в ОПС (ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Подробнее о первом деле читайте в публикации “Ъ” «Григорию Пирумову удвоили срок».