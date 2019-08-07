Ачинск вышел из-под обстрела

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело по факту взрывов и пожара на артиллерийском складе в Ачинском районе Красноярского края, происшедших 5 августа. Справиться с ЧП собственными силами попыталась пожарная группа воинской части, однако ситуация вышла из-под контроля, и снаряды прекратили рваться лишь на следующий день. В результате один человек погиб, восемь получили ранения различной степени тяжести. Во вторник нормализовалась работа транспорта и промышленных предприятий.

Военные следователи СКР возбудили уголовное дело в связи с происшедшими в минувший понедельник событиями на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края. Как рассказали в Следственном комитете, дело расследуется по ч. 2 ст. 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, вечером 5 августа на складе артиллерийских боеприпасов центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа Минобороны прогремела целая серия взрывов. Осколки боеприпасов разлетелись в радиусе примерно 15–20 км.

Следователи работают над тем, чтобы установить полную картину происшедшего. По предварительным данным, инцидент произошел во время погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами. В арсенале в основном хранились снаряды калибров 122 и 152 мм к самоходным артиллерийским установкам. По неустановленной пока причине произошло возгорание, после чего на место прибыла штатная пожарная группа воинской части, которая попыталась потушить пламя. Именно в этот момент и начался неконтролируемый процесс подрыва снарядов. По цепной реакции боеприпасы продолжали детонировать до следующего дня (по некоторым данным, арсенал насчитывал примерно 40 тыс. снарядов). Инцидент привел к гибели одного человека и ранению еще восьми. Всего за медпомощью в районную больницу обратилось 13 человек. Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил журналистам, что угрозы жизни и здоровью обратившихся за медпомщью нет.

Взрыв арсенала мог произойти из-за «человеческого фактора», заявил замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков, прилетевший в Красноярский край. «Я лично побывал на арсенале, объехал всю жилую зону, доехал до технической зоны. Есть что поправить по стеклам, но в основном все цело, все машины на месте. Деревня Каменка стоит живая. Она расположена в 500 метрах от арсенала — это вообще нонсенс, этого быть не может по всем градостроительным делам. По всему населенному пункту я насчитал 15 расстекленных окон и три поврежденные крыши. Сейчас одна из задач — оценить ущерб. Каждое сооружение будет описано, и приступим к восстановлению»,— заявил журналистам заместитель министра, добавив, что арсенал в соответствии с директивой Генштаба подлежит расформированию.

Вечером в стотысячном Ачинске, третьем по численности населения городе Красноярского края, был отменен действовавший около суток режим ЧС, восстановили работу в обычном режиме промышленные предприятия и транспорт. После того как территорию проверили саперы, жителям разрешили возвращаться домой. К эвакуационным пунктам, где провели ночь сотни горожан, направлены автобусы. В Красноярске для возвращения ачинцев домой были выделены три электрички. Эвакуацию местных жителей Александр Усс оценил как «успешную», отметив, что в первую очередь были вывезены дети из трех летних лагерей и детдома. «Мы планировали эвакуировать около 11 тыс. человек из города Ачинска и 5,5 тыс.— из Ачинского района»,— сказал господин Усс. Жители нескольких поселков, оказавшихся в зоне разлета боеприпасов, остаются во временных пунктах размещения, пока территории не будут зачищены саперами противоминного центра ВС РФ.

Константин Воронов, Оксана Павлова, Новосибирск