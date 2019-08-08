Квентин Тарантино рассказал россиянам о личном

Режиссер и сценарист Квентин Тарантино представил в Москве свой новый фильм. Закрытый показ картины «Однажды в Голливуде» прошел 7 августа. 8 августа картина выходит в России в широкий прокат. Билетов на вечерние сеансы практически не осталось. Главные роли в фильме сыграли Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби. Как встречали Квентина Тарантино в Москве? С подробностями — Виктория Феофанова.

7 августа киноцентр «Октябрь» на Арбате буквально оккупировали поклонники Квентина Тарантино. Больше сотни человек ждали режиссера у входа почти полтора часа, так что ему пришлось пробираться через толпу, раздавая автографы.

Таратино встречают в Москве особенно тепло. Два дня соцсети и поклонники следили буквально за каждым его шагом. Вместе с министром культуры Владимиром Мединским режиссер гулял по Красной площади и музеям Кремля. Там он внимательно разглядывал корону императрицы Анны Иоанновны, усыпанную бриллиантами. Эти кадры быстро превратились в мемы. Как и вопрос Тарантино, что нужно сделать, чтобы тебя похоронили в Кремле или хотя бы рядом с ним. Как минимум быть членом царской семьи, ответили ему. Напоследок Тарантино посмотрел на Царь-пушку и потер на счастье Царь-колокол, а потом поделился впечатлениями: «Царь-пушка — впечатляющий монумент, правда, мне сказали, что ядра, которые лежат рядом, к ней не подходят. Я не представляю, в каком фильме я бы мог использовать ее, наверное, это должно быть что-то средневековое, но мне это время не очень интересно. Предложите Ридли Скотту, он лучше справится».

На пресс-конференцию Таратино пришел в одежде не по погоде — в легкой белой рубашке с африканскими мотивами. Он признался журналистам, что в детстве любил советский фильм «Человек-амфибия» и часто смотрел его по телевизору, обещал снять свой последний десятый фильм и отвечал на слова критиков о жестокости его последней картины. А в конце пресс-конференции получил неожиданный подарок:

Казалось, фигура Тарантино полностью затмила цель его визита — представить фильм «Однажды в Голливуде». Это история актера Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута: на календаре 1969 год — конец «золотого века» Голливуда, киноиндустрия резко меняется и вчерашним звездам приходится искать свое место в новой реальности.

Тарантино рассказал историю в своем стиле, отметила обозреватель “Ъ” Юлия Шагельман: «Кинематограф Тарантино — это, можно сказать, отдельная киновселенная, как и Marvel. Режиссер в очередной раз показывает себя киноманом, это такая любовная открытка в прошлое. Для меня, например, главное в этом фильме — любовь к кино, к магии, которая заставляет нас приходить в темный зал и 2,5 часа смотреть на экран».

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В США «Однажды в Голливуде» стала самой кассовой из всех лент Тарантино в первый уикенд. Фильм понравился и зрителям, и критикам, но не каннскому жюри — на фестивале картина удостоилась лишь одной награды: кожаный ошейник Palm Dog получила питбуль Брэнди за лучшую роль в исполнении собаки.

В первый уик-энд картина «Однажды в Голливуде» собрала в США более $40 млн при бюджете в $90 млн.