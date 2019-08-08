Райффайзенбанк назвал страны с большим количеством краж с карт у россиян

Туристы из России чаще всего подвергались мошенничеству с банковскими картами в Индонезии, Индии и странах Латинской Америки, говорится в исследовании Райффайзенбанка. Отмечается, что Индонезия лидирует в списке 2017 года.

Согласно исследованию, в этих странах наибольшее количество операций по поддельным картам. «Общий объем мошеннических операций на протяжении последних трех лет снижается благодаря ужесточению требований платежных систем в отношении использования чиповых карт и усовершенствованию системы предотвращения мошеннических операций банка»,— говорится в исследовании (цитата по ТАСС).

Вице-президент группы по борьбе с мошенническими операциями Райффайзенбанка Дмитрий Бабин советует российским туристам иметь на руках небольшую сумму наличных перед вылетом, а также использовать бесконтактные платежи и сменить пин-код от карты сразу после возвращения.