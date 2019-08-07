Без ОСАГО — сразу в камеру

ГИБДД, столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и Российский союз автостраховщиков (РСА), как выяснил “Ъ”, начали тестирование в Москве системы автоматической проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер. Пока водителям вместо штрафа за нарушение отправляют письма от ГИБДД с рекомендацией оформить страховку. Подобные послания получат в ближайшие дни более 5 тыс. автовладельцев, общее число выявленных нарушений за три месяца тестирования — более 700 тыс.

О запуске в тестовом режиме системы автоматической проверки автомобилей без полиса ОСАГО рассказали источники “Ъ”. Система работает пока в тестовом режиме в Москве. Автовладельцы получат не традиционные штрафные постановления, а информационные письма от УГИБДД по Москве. «Выявлена эксплуатация» автомобиля, владелец которого не застраховал автогражданскую ответственность, сказано в документе, рекомендуется оформить полис. По завершении тестирования нарушителям придет штраф 800 руб., говорится в письме. Водителю также предлагается позвонить на горячую линию РСА, если допущена ошибка (страховка есть). Официального подтверждения от ГУ МВД по Москве, куда “Ъ” направлял запрос, вчера получить не удалось.

Возможность проверки «автогражданки» с помощью камер обсуждается с 2015 года. В качестве пилотной площадки выбрана Москва. Даты запуска системы назывались минимум четыре раза, но ни разу этого не произошло. В конце 2018 года тема обсуждалась на заседании правительственной комиссии по безопасности движения, вице-премьер Максим Акимов дал МВД и РСА поручение разобраться с проблемой до 1 февраля 2019 года.

Как уже рассказывал “Ъ”, основная сложность заключается в алгоритме информационного взаимодействия. Напомним, штраф за езду без полиса выносит ГИБДД. Для этого нужно проверить автовладельца по базе данных РСА. В Москве работает более 1,5 тыс. камер (находятся в введении ЦОДД), в сутки они фиксируют порядка 50 млн проездов всех авто (3 млн транспортных средств). Такое количество запросов информационная система РСА выдержать не может. В рамках тестирования системы ЦОДД направляет в ГИБДД данные обо всех уникальных проездах в конкретный день. Госавтоинспекция дополняет их сведениями о номере кузова, шасси, VIN, другими данными и переправляет этот массив в РСА.

РСА, в свою очередь, используя собственную базу данных, формирует перечень автовладельцев, у которых нет полиса. Список возвращается в ГИБДД, где формируется информационное письмо для направления по адресу регистрации владельца (доступ к персональным данным есть только у полиции). Кроме того, учитывается 10-дневный период, в течение которого автовладелец может законно ездить без ОСАГО. Первые письма уже отправлены 5,5 тыс. автовладельцев, их машины обнаружены без полиса еще 21 мая. Поскольку система только тестируется, несколько месяцев ушло на перепроверку данных.

Пока речь идет фактически о ручной сверке баз данных, говорит источник “Ъ”, знакомый с ситуацией. Впоследствии в рамках Федеральной информационной системы ГИБДД должен быть создан автоматизированный сервис, который позволит ЦОДД, Госавтоинспекции и РСА оперативно обмениваться данными. Только после этого сервис выйдет на полную мощность и автовладельцев начнут штрафовать. Когда это случится, пока неизвестно.

«Тестирование перед запуском проекта шло несколько месяцев, в результате в Московском регионе было выявлено 730 тыс. нарушителей без ОСАГО,— рассказал “Ъ” президент РСА Игорь Юргенс.— Спустя 20 дней мы повторно проверили всех этих водителей. Отклонение по цифрам было единичным, это означает, что лишь немногие из них купили полис ОСАГО за это время».

Новая система после проведения пилота в Москве заработает и в других городах, рассчитывают в РСА, в частности в Казани и Санкт-Петербурге, заявлял ранее господин Юргенс. Впоследствии система может быть распространена на всю Россию. Отметим, в июне 2019 года парламент Кабардино-Балкарии внес в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за повторное управление авто без ОСАГО, предлагается санкция в виде лишения прав, в РСА эту инициативу уже поддержали.

С массовым распространением электронных полисов ОСАГО появились новые мошеннические схемы, когда агенты звонят автовладельцам, предлагая заключить договор со скидкой, пояснил “Ъ” координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. «Многие на это ведутся, получают электронное ОСАГО через непонятные сайты и сервисы, распечатывают и ездят, не подозревая, что автогражданки у них на самом деле нет,— говорит он.— Все эти люди были бы неприятно удивлены, получив штраф с камеры. Поэтому рассылка информационных писем в рамках пилота — хорошее решение».

Иван Буранов