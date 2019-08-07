РБК: Альфа-банк продаст долю в краудфандинговой платформе «Поток»

Альфа-банк продаст около 40% в онлайн-платформе «Поток», которая привлекает деньги физлиц в кредитование малого бизнеса. Сделку закроют до конца августа, рассказали РБК источники на банковском рынке. Цена сделки не разглашается.

По информации собеседников, долю в «Потоке» получат инвесторы из FinTech Capital, которых представляют основатель фонда Юрий Попов и бывший топ-менеджер «Рево Технологии» (с 2018 года партнер FinTech Capital) Антон Еременко.

Гендиректором «Потока» станет представитель нового совладельца. При этом Альфа-банк сохранит контроль над проектом с основной долей около 60%. На апрель 2019 года Альфа-банк оценивал вложения в свою «дочку» в 140 млн руб. Балансовая стоимость составила 110,5 млн руб.

Ранее проект «Поток» покинул его руководитель Никита Абраменко. Он объяснил свое решение тем, что за годы работы так и не удалось договориться с банком о получении доли.