Протестным акциям в Москве проводят профилактику

Участников митингов в столице начали предупреждать об ответственности за участие в несогласованных акциях. Москвичи сообщают в соцсетях, что полицейские обходят участников протеста и просят подписать предупреждение. В нем идет речь о наказании за участие в несогласованных акциях. Кроме того, задержанным на митингах звонят из некой независимой социологической службы и интересуются их отношением к власти и выборам в Мосгордуму. Кто проводит такие опросы? И что грозит митингующим, если они подпишут предупреждение и все равно выйдут на акцию? Выяснял Глеб Силко.

Когда попытка согласовать митинг на 3 августа провалилась — не смогли договориться о площадке — часть оппозиции призвала сторонников все равно в субботу выйти на улицы. Тогда СМИ, ссылаясь на источники, заговорили о подготовке силовиков к противостоянию. МВД якобы попросило перенести запланированный на 3-е число матч «Спартак»-«Динамо», чтобы задействовать как можно больше силовиков. Но футбольная премьер-лига, по данным журналистов, отказалась.

В это же время началась и профилактическая работа. К тем, кого задерживали на предыдущих митингах, начали приходить участковые с настоятельной просьбой подписать некое предостережение. В документе идет речь об ответственности за участие в несогласованных акциях, рассказывает глава юридической службы правозащитного проекта «Апология протеста» Алексей Глухов: «Приносят такие предостережения именно задержанным, потому что их данные есть в отделах полиции. Явно кто-то систематизирует их и раздает поручения, условно говоря, участковому Иванову обойти всех, кто на территории его района обслуживания проживает. Натыкаются на родителей, проводят беседы с ними, записывают их данные. Буквально вчера вечером нам один из задержанных написал, что родителям “промывали” мозги».

Такие предостережения участникам несогласованных акций приносят не в первый раз — это частая практика, говорит юрист Михаил Салкин. Впрочем, документ прямой юридической силы не имеет, как бы грозно ни выглядел. Можно даже отказаться от просьб участкового подписать эту бумагу. Но если согласиться, потом, уже в суде, у задержанных могут возникнуть проблемы, продолжает Михаил Салкин:

«Будет как отягчающее обстоятельство. Нельзя сказать, мол, я не знал, что там нельзя находиться, просто гулял. Вы были предупреждены о том, что там незаконное сборище.

Но подобный подход российского правосудия — это такая попытка на корню подавить какие-то такие настроения — ходить на митинг, продемонстрировать, что у нас ведутся все эти работы с избирателями. Мол, мы не только агитировать можем, но и можем к каждому отправить сотрудника полиции, который предупредит, что так делать нельзя».

Но этим профилактическая работа не ограничилась. Жителям Москвы стали звонить с загадочного номера и представляться независимой социологической службой, спрашивали о доверии к власти и участии в протестных акциях. В распоряжении “Ъ FM” оказалась запись такого разговора. Примечательно, что якобы социологи обратились к участнику несогласованной акции:

— Знаете ли вы о протестных акциях, которые сейчас проходят в Москве из-за отказа в регистрации части кандидатам? Знаете, что-то слышали, впервые слышите об этом? Как вы относитесь к таким акциям протеста: резко отрицательно, скорее отрицательно, скорее положительно, полностью положительно? Допускаете ли вы для себя возможность принять участие в таких протестных акциях?

“Ъ FM” попытался выяснить, кто стоит за «независимой социологической службой». В трех крупнейших российских социологических организациях — ВЦИОМе, ФОМе и «Левада-центре» — заявили, что первый раз слышат это название и не могут даже представить, кто из их коллег может под ним работать. В интернете есть организации с похожими словами в наименовании, но у них есть самостоятельные названия, и они занимаются, например, исследованиями рынка кино или финансов.

Если попытаться ввести номер в поисковике, выяснится, что на профильных сайтах вроде «Не бери трубку» сотни негативных отзывов. С него звонят как минимум уже два года, и, как пишут в комментариях, представляются социологами. Почти всегда пытаются выяснить отношение к работе местной власти. А некоторые граждане отмечают, что после разговора с таким социологом у них со счета списывалась немалая сумма. Дозвониться по этому номеру, чтобы получить ответы на вопросы о протестах, “Ъ FM” не удалось — линия все время была занята.

Следственный комитет заявил, что к массовым беспорядкам 27 июля причастны не менее 10 человек, пятеро задержаны. Одному из них — Кириллу Жукову — предъявлены обвинения. Также у участников митинга продолжаются обыски.