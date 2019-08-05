Минобороны США намерено остановить операцию Турции в Сирии

Делегация Министерства обороны США намерена встретиться с властями Турции сегодня, 5 августа, чтобы представить план, который должен предотвратить вторжение турецкой армии в Сирию к востоку от реки Евфрат. Как сообщает Washington Post, это «окончательное предложение для решения проблем Турции», которое включает создание демилитаризованной зоны глубиной до девяти миль (около 14 км) и длиной 87 миль (около 140 км) к югу от сирийско-турецкой границы. Американское командование предлагает совместно зачистить курдские формирования, а затем патрулировать район. Анкара отвергла предложение Вашингтона и требует создать демилитаризованную зону глубиной не менее 20 миль (32 км).

Напомним, о намерении Турции начать операцию против курдских формирований на восточном берегу Евфрата президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил еще 12 декабря. Накануне он сделал заявление о введении войск в Сирию. Территория восточнее Евфрата контролируется курдскими отрядами самообороны, которые поддерживают США.

Подробнее о сирийском урегулировании читайте в заявлении господина Эрдогана “Ъ”.