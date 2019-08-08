08 августа, четверг
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Турция анонсировала трехсторонний саммит по Сирии 11 сентября

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что трехсторонний саммит Россия—Турция—Иран по Сирии запланирован на 11 сентября. «Надеюсь, этот саммит лидеров, который принимает в этот раз Турция, пройдет в намеченные вами даты»,— сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

4 августа президент Турции объявил о планах начать операцию на территории Сирии, к востоку от реки Евфрат. США в ответ на это заявили, что намерены предотвратить военные действия.

Напомним, Анкара заявила о намерении начать операцию против курдских формирований на восточном берегу еще в декабре прошлого года. Территория восточнее Евфрата контролируется курдскими отрядами самообороны, которых поддерживают США.

Подробности — в публикации “Ъ” «США маневрируют между курдами и турками».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя