Турция анонсировала трехсторонний саммит по Сирии 11 сентября

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что трехсторонний саммит Россия—Турция—Иран по Сирии запланирован на 11 сентября. «Надеюсь, этот саммит лидеров, который принимает в этот раз Турция, пройдет в намеченные вами даты»,— сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

4 августа президент Турции объявил о планах начать операцию на территории Сирии, к востоку от реки Евфрат. США в ответ на это заявили, что намерены предотвратить военные действия.

Напомним, Анкара заявила о намерении начать операцию против курдских формирований на восточном берегу еще в декабре прошлого года. Территория восточнее Евфрата контролируется курдскими отрядами самообороны, которых поддерживают США.

Подробности — в публикации “Ъ” «США маневрируют между курдами и турками».