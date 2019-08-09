Как решается проблема курских очистных сооружений

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт за лето дважды выезжал в поселок Ворошнево, где расположены очистные сооружения «Курскводоканала». В ходе проверок, по данным на середину июля, были установлены 43 предприятия, сбрасывающие стоки с превышением показателей в городскую канализацию. «Предприятия, допустившие нарушение порядка сброса сточных вод, будут оштрафованы. Размер штрафа устанавливается в зависимости от процента превышения предельно допустимых концентраций»,— пообещал глава региона. Кроме того, по его словам, запланирована реконструкция очистных сооружениях. Всего она потребует порядка 2,3 млрд руб., на ее начало направят 443 млн руб., из которых 384 млн руб. — федеральный транш, остальное — средства областного и городского бюджетов. Вчера депутаты на внеочередном заседании городского собрания направили 50 млн руб. поступивших налоговых и неналоговых доходов на увеличение уставного фонда «Курскводоканала» для участия в софинансировании реконструкции.