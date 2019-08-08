Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции

Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона». По словам господина Фомина, он был на отдыхе после обыска, а после того, как узнал, что объявлен в розыск, вернулся в Москву.

«Я обычный гражданин, узнал, что объявлен почему-то в розыск, приехал и собираюсь — как это называется? — сдаваться, наверное. Я решил, что так будет правильно и что это надо сделать прямо сейчас»,— сказал господин Фомин. Он не признает своей вины.

«Медиазона» отмечает, что обвиняемый пришел вместе с адвокатом около половины второго ночи в управление Следственного комитета по Москве, но там не открыли. В четыре утра он позвонил на горячую линию центрального аппарата СК, там ему «не смогли внятно ответить» на вопрос, как он может сдаться. Позже господин Фомин позвонил в полицию, ему перезвонили и уточнили, насколько сильно он пьян, отказались приезжать и предложили самостоятельно прийти в отдел. После чего обвиняемый пришел в ОВД «Замоскворечье». Там его допросили и задержали.

Напомним, по данным «из открытых источников», на которые ссылается следствие, мужчина, покидая акцию 27 июля, взял на руки чужого ребенка, чтобы пройти мимо оцепления. Позже СКР возбудил уголовное дело по двум статьям в отношении родителей этого ребенка, которые пришли на акцию с ним. Отмечалось, что на митинге родители передали малолетнего ребенка неназванному третьему лицу, и это подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда. По данным Telegram-канала Baza, «третье лицо» — это Сергей Фомин.

Сергей Фомин является волонтером штаба экс-кандидата Любови Соболь. Как сообщило радио «Свобода» отец ребенка Дмитрий Проказов, господин Фомин является двоюродным братом его жены.

27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск на выборы незарегистрированных кандидатов. По данным МВД, акция собрала более 3,5 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о 1373 задержанных.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «Прокуратура опротестовывает родительские права».

О том, как проходила акция 27 июля, читайте в материале “Ъ” «Москвичи и гости полиции».