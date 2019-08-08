К сотрудникам ФБК пришли с обысками

К сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади пришли с обысками. Как позднее сообщили правозащитники, обыски проходят в рамках уголовного дела о легализации денежных средств (ст. 174 УК РФ).

«Евгений не открывает дверь силовикам. Следователь позвонил адвокату уточнить, когда он прибудет, добавив, что “тогда дверь ломать не будем”, но команда дана ломать дверь»,— пишет «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Федора Сироша.

Обыск у господина Помазуева уже завершился, но «сейчас он не на связи». Позднее правозащитники уточнили, что в квартиру господина Гимади по указанию следователя не пустили адвоката. Адвоката не пускают и к Александру Помазуеву.

Кира Ярмыш написала в Twitter, что обыски проходят также у видеомонтажера ФБК Виталия Колесникова.

Ранее обыски у сотрудников ФБК проходили в связи с несанкционированными акциями протеста за допуск на выборы незарегистрированных кандидатов, которые прошли 27 июля и 3 августа. После первой акции Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках).

На прошлой неделе следствие также возбудило уголовное дело об отмывании денег ФБК — речь идет о сумме 1 млрд руб. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и другие неназванные люди, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте. Оба дела переданы в главное управление СКР.

10 августа в Москве на проспекте Сахарова пройдет санкционированный митинг за допуск на выборы всех незарегистрированных кандидатов. Кроме того, московский штаб оппозиционера Алексея Навального анонсировал акцию «Прогулка в поддержку честных выборов», которая состоится после митинга.

Подробнее об акциях 10 августа — в материале “Ъ” «Протесту выключают музыку».