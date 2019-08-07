СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат

Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства. Об этом говорится в сообщении на сайте СКР.

«Следствие тщательно анализирует видеозаписи с мест массовых беспорядков. Также будут исследоваться кадры с мероприятий, состоявшихся 3 августа. В связи с участием в массовых мероприятиях 3 августа уже допрошено в качестве свидетелей более 800 человек из числа задержанных в административном порядке»,— говорится в сообщении.

Два человека, участвовавших в июльских беспорядках, находятся в розыске, среди них Сергей Фомин. Имя второго человека не называется.

27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов. По данным МВД, акция собрала более 3,5 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о 1373 задержанных.

После нее Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), по нему задержаны и арестованы девять человек.

Следствие также возбудило уголовное дело об отмывании денег ФБК — речь идет о сумме в 1 млрд руб. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и другие неназванные люди, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте. СКР называет эти деньги приобретенными преступным путем и заявляет, что подозреваемые об этом знали.

О том, как проходила акция 27 июля, читайте в материале “Ъ” «Москвичи и гости полиции».