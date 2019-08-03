Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что встреча лидеров стран нормандского формата (Россия, Украина, Германия, Франция) состоится уже этой осенью. Об этом господин Зеленский заявил корреспонденту “Ъ” во время своей поездки в Трускавец, где проходит «Школа депутата» для избранных в Верховную раду парламентариев от пропрезидентской партии «Слуга народа».
По словам Владимира Зеленского, во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным он обсуждал интенсификацию переговоров в нормандском формате. «Мы же двигаемся с ними в переговорном процессе в нормандском формате. Поэтому в нашем телефонном режиме мы сказали: давайте двигаться, потому что была большая очень пауза»,— сообщил украинский президент.
На вопрос, когда может состояться саммит в нормандском формате, он ответил:
«В принципе тянуть некуда. У нас люди гибнут. В конце августа предполагается встреча в нормандском формате четырех представителей на уровне министерств иностранных дел — во Франции. А там сам бог велел (провести саммит.— “Ъ”) в сентябре. Я — за начало сентября».
Владимир Зеленский, напомним, впервые пообщался с Владимиром Путиным 11 июля. Два президента поговорили по телефону. 12 июля в Париже прошла первая после долгой паузы встреча советников лидеров нормандского формата. Россию и Украину на ней представляли Владислав Сурков и Вадим Пристайко. После этого трехсторонняя контактная группа согласовала перемирие на востоке Украины, которое начало действовать с 21 июля.
Среди них — разведение сил и средств в трех населенных пунктах: Петровском, Золотом и Станица Луганская, а также имплементация «формулы Штайнмайера» (ее автор — экс-глава МИД ФРГ, а ныне президент Франк-Вальтер Штайнмайер). Формула предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными. В станице Луганская разведение уже произошло. На состоявшемся 31 июля в Минске заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины была достигнута договоренность определить даты разведения сил и средств в Петровском и Золотом 21 августа.
В беседе с “Ъ” господин Зеленский прокомментировал последние решения российских властей, касающиеся упрощения предоставления гражданства РФ жителям Украины: «Это наши граждане, граждане Украины. Как можно им раздавать паспорта российские? Вы представляете: я или какой-то представитель приезжает в Красноярск или куда-то и берет и раздает украинские паспорта. Разве это правильно?»
«Я понимаю, что эта традиция давно пошла: и в Крыму раздавались, и в Закарпатье — это известный факт — раздавались как-то тихонько венгерские паспорта. У нас нет двойного гражданства в стране. Это неправильно, незаконно,— подчеркнул Владимир Зеленский.— Должен действовать закон государства Украина, потому что Донецк, Луганск — это наша земля, там живут наши люди. Они сегодня находятся в тяжелейшем состоянии, оккупированном состоянии. Россия говорит, что нет их присутствия на территории Донецка и Луганска. Но если уж нет, какой же смысл тогда раздавать паспорта нашим гражданам?»
В апреле Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. 18 июля российский президент распространил действие этого указа на жителей тех регионов Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем центральных украинских властей. Воспользоваться упрощенной процедурой могут граждане Украины, которые находятся на территории России. 2 августа господин Путин подписал закон, упрощающий для украинцев получение разрешений на временное пребывание и вида на жительство.
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