Кремль считает очень важным сам факт первого общения Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что разговор Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским был «ознакомительным» и «носил достаточно прагматичный характер». Он уточнил, что беседа длилась «около 20 минут».

«Вы знаете, что они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было»,— напомнил господин Песков. Он отметил, что «сам факт первого общения» между лидерами двух стран «очень важен». По словам, пресс-секретаря понимания по срокам следующего разговора «пока нет».

В команде господина Зеленского заявили, что состоявшийся телефонный разговор — это «первый шаг к возобновлению переговоров в нормандской формате». «Надеемся, что уже скоро освободят пленных военных моряков и других граждан Украины, содержащихся в РФ»,— говорится в сообщении в Facebook.

Разговор Владимира Путина с Владимиром Зеленским состоялся по инициативе Киева накануне. Ранее общение между ними ограничивалось заочным диалогом, в частности по ситуации вокруг выдачи жителям Донбасса российских паспортов. Вчера же президенты обсудили ситуацию в Донбассе, общение в нормандском формате и обмен пленными, была достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов. В пресс-службе президента Украины сообщали, что ключевой темой разговора стало освобождение военных моряков, задержанных в Керченском проливе.

Как Владимир Зеленский вступил в заочный диалог с Владимиром Путиным, читайте в материале “Ъ” «Паспортозамещение».