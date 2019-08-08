Нефтяники ждут проблем после пятидесяти

Российские нефтяные компании пока не понесут существенных потерь от снижения цен на нефть, которые сейчас опустились до уровня начала года — $57 за баррель. Наиболее болезненным для них может стать обнуление субсидий за поставку топлива на внутренний рынок, более того, при более низких ценах компании должны будут даже доплачивать в бюджет. Но, по оценкам аналитиков, такая ситуация наступит только в случае продолжительного снижения цены до уровней ниже $50 за баррель.

Падение цен на нефть ниже $60 за баррель на фоне торговой войны между США и Китаем не окажет большого влияния на российскую экономику, считает глава Минэкономики Максим Орешкин. «Этого бояться не стоит, потому что экономическая конструкция с бюджетным правилом, с ценой отсечения выстроена для того, чтобы такие колебания внешних рынков в меньшей степени касались российской экономики»,— сказал чиновник. По бюджетному правилу все доходы, полученные при ценах выше $40 за баррель, зачисляются в ФНБ, такой механизм призван снизить волатильность курса рубля.

Игорь Сечин, глава «Роснефти», 26 декабря 2018 года Мы, казалось бы, заключили соглашение ОПЕК+, а цена на нефть падает.

Российские нефтекомпании действительно чувствуют себя комфортно при текущих ценах на нефть. Так, НПЗ по-прежнему сохраняют право на получение демпфирующей компоненты обратного акциза на нефть. Если сохранятся текущий курс доллара и соотношение между ценами на нефть и моторные топлива, то демпфер по дизельному топливу обнулится при цене Urals около $50 за баррель, по автобензину — при $45 за баррель, отмечает Евгений Тыртов из Vygon Consulting. Отрицательный демпфер, то есть когда компании должны будут доплачивать в бюджет, возникает, если цены экспортного паритета опустятся ниже установленных в формуле демпфера базовых уровней (51 тыс. руб. за тонну по автобензину и 46 тыс. руб. за тонну по дизтопливу), напоминает эксперт. Сейчас оптовые цены на топливо, к примеру, в европейской части РФ находятся несколько ниже указанных базовых уровней, уточняет он. Но при дальнейшем снижении цен на нефть эффект на оптовые цены на топливо в РФ будет минимален. Из-за отрицательного демпфера оптовые цены при прочих равных останутся на текущем уровне, считает Евгений Тыртов.

Одновременно с падением цены на нефть 1 августа подскочили крэк-спреды на моторные топлива на рынке Северо-Западной Европы, отмечается в отчете «Петромаркета». Так, разница в ценах на автобензин АИ-92 и нефть увеличилась на $35 за тонну, на дизтопливо и нефть — на $8 за тонну. Как следствие, отрицательный вклад падения стоимости нефти в изменение демпфирующей надбавки на автобензин в августе (был в значительной степени компенсирован ростом крэк-спреда, говорится в отчете. По мнению аналитиков «Петромаркета», «это дает определенные основания надеяться, что наблюдаемое снижение стоимости нефти не приведет к ощутимому падению демпфирующих надбавок для российских производителей».

После кризиса 2016 года российские нефтекомпании стали закладывать в свои бюджеты консервативные оценки цен на нефть. В конце прошлого года «Газпром нефть» заявляла о сохранении в 2019 году инвестпрограммы при цене $50 за баррель, ЛУКОЙЛ же только в этом году решил увеличить ориентир, заложив в бюджет цену $65 за баррель. Глава «Роснефти» Игорь Сечин говорил в конце 2018 года, что компания закладывает в консервативный сценарий цену $50–53 за баррель. В нефтекомпаниях не ответили на запрос “Ъ”.

Однако при снижении цены до $50 за баррель и курсе 66 руб./$, по оценке Ангелины Глазовой из «Атона», EBITDA нефтяных компаний в сегменте добычи сократится в среднем на $1,7–2 за баррель (на 11–15%) по сравнению с ценой $60 и курсом 63 руб./$. В сегменте нефтепереработки влияние будет более сильным: «НПЗ могут в теории оказаться в обратной ситуации (по демпферу), и им необходимо будет осуществлять выплаты в федеральный бюджет, это окажет дополнительное негативное воздействие на рентабельность нефтепереработки, и она в результате может стать отрицательной». Такой эффект возможен при текущих параметрах демпфера, но не исключено, что в стресс-сценарии они будут вновь изменены, как это произошло недавно в рамках процесса «донастройки» механизма (были снижены внутренние эталонные бенчмарки для бензина и дизеля), рассуждает госпожа Глазова. Она отмечает, что за снижением цен на нефть может последовать и сокращение инвестиций со стороны компаний: при сильном падении в первую очередь могут пострадать вложения в геологоразведку, могут быть отложены планы по освоению новых месторождений.

Дмитрий Козлов