06 августа, вторник
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США присвоили Китаю статус валютного манипулятора

США официально назвали Китай валютным манипулятором, передает AFP. Это произошло после того, как Центробанк Китая не стал препятствовать ослаблению курса национальной валюты, который впервые за 11 лет превысил порог 7 юаней за $1.

Президент США Дональд Трамп обвинил КНР в ослаблении юаня для того, «чтобы обворовать американский бизнес». Министр финансов США Стивен Мнучин с «дозволения президента Трампа определяет, что Китай — валютный манипулятор». Теперь господин Мнучин обратится к Международному валютному фонду с тем, что бы тот «ликвидировал несправедливое конкурентное преимущество, возникшее после последних действий Пекина».

Господин Трамп назвал изменение курса «валютной манипуляцией» и указал, что оно приведет к ослаблению китайской экономики. 1 августа он заявил о намерении ввести с 1 сентября десятипроцентные пошлины на остающийся необложенным объем китайского импорта в размере около $325 млрд. Сейчас общий объем поставок двух стран, на которые распространяются повышенные тарифы, равен $360 млрд, из которых $110 млрд приходятся на экспорт США в Китай.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Торговая война перешла на наличности».

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