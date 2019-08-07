Возбуждено четвертое уголовное дело после протестов в сквере Екатеринбурга

В Екатеринбурге возбудили четвертое уголовное дело, связанное с протестами против строительства храма Святой Екатерины в городском сквере. Протесты прошли с 13 по 16 мая. Дело возбуждено по ч.1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия»), сообщили в телеграм-канале юридической службы «Апология протеста». Расследованием занимается региональное управление СКР. О наличии фигурантов по делу пока неизвестно.

12 июля сотрудники УФСБ и СКР по Свердловской области проводили обыски у участников акций в рамках уголовного дела о массовых беспорядках (ч.3 ст. 212 УК РФ). Мероприятия прошли у Максима Корчемкина, Татьяны Маркиной и Евгения Березняка. Все трое являются подозреваемыми по делу. Также известно о первом подозреваемом по уголовному делу по факту повреждения забора во время протестов. Екатеринбуржца Евгения Старцева подозревают по ч.1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Еще одно дело возбуждено по факту оскорбления сотрудника пресс-службы местной полиции (319 УК РФ).

За это время протестов полиция задержала около 100 человек, 30 из них арестовали, еще несколько человек получили штрафы от 10 тыс. до 15 тыс. руб. Свердловские власти обратили внимание на требования протестующих только после того, как президент РФ Владимир Путин предложил провести опрос о выборе места под возведение храма.

16 июня Екатеринбургская епархия РПЦ отказалась от права возводить храм в сквере. Опрос о месте строительства проведут в середине сентября. На выбор предложат две площадки: на улице Фурманова и на улице Горького (территория бывшего приборостроительного завода). Стройка начнется не раньше конца 2020 года.

Подробнее о подготовке опроса — в публикации “Ъ” «Общественное мнение остается под опросом»