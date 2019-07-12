В деле о сносе забора во время протестов в Екатеринбурге появился первый подозреваемый

Екатеринбуржец Евгений Старцев стал первым подозреваемым по уголовному делу по факту повреждения забора во время протестов против строительства храма Святой Екатерины. По словам правозащитника Никиты Томилова, мужчину подозревают по ч.1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества), пишет Znak.com.

Уголовное дело возбудили 17 мая, изначально оно было бесфигурантным. Ранее адвокат Дмитрий Палтусов сообщал, согласно материалам дела, ООО «Храм Святой Екатерины» оценило ущерб от снесенного забора вокруг территории стройки в 923 тыс. руб.

Сегодня, 12 июня, сотрудники УФСБ и СКР по Свердловской области проводили обыски у участников акций в рамках уголовного дела о массовых беспорядках (ч.3 ст. 212 УК РФ). Мероприятия прошли у Максима Корчемкина, Татьяны Маркиной и Евгения Березняка. Все трое являются подозреваемыми по делу.

Акции против строительства храма в сквере у театра драмы прошли с 13 по 16 мая. За время протестов полиция задержала около 100 человек, 30 из них были арестовали, еще несколько человек получили штрафы от 10 тыс. до 15 тыс. руб. Забор сломали на второй день протестов, частично выбросив его в реку. 16 июня Екатеринбургская епархия отказалась строить храм в сквере. Опрос о месте строительства проведут в середине сентября. Предложат две площадки: на улице Фурманова и на улице Горького (территория бывшего приборостроительного завода). Стройка начнется не раньше конца 2020 года.

Подробнее о подготовке опроса — в публикации “Ъ” «Общественное мнение остается под опросом»