Екатеринбуржцу предъявили обвинение в оскорблении полицейского во время протестов

31-летнему активисту из Екатеринбурга Станиславу Мельниченко, участвовавшему в акциях протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере у драмтеатра, предъявлено обвинение по ст. 319 УК (оскорбление представителя власти). Согласно постановлению, опубликованному в телеграм-канале юридической службы «Апология протеста», следователи посчитали оскорбительным одно из высказываний активиста в адрес сотрудника отделения по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу Евгения Крюкова. При этом в слове «мусор» лингвистические признаки «неприличной формы выражения» эксперты не нашли.

Уголовное дело в отношении активиста возбудили в начале июня. По версии следователей, 14 мая он «публично, в неприличной форме высказывал нецензурные выражения, а также демонстративно, открыто совершал оскорбляющие жесты» в адрес сотрудника полиции. Известно, что во время акций протеста Станислав Мельниченко выступал за строительства храма. Кроме этого, сотрудник полиции был одет в гражданскую одежду и не предъявлял удостоверения.

Ранее Станислав Мельниченко привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Ленинский райсуд назначил ему штраф на 12 тыс. руб. за участие в акции против строительства храма. Тогда он рассказывал, что просто находился рядом со сквером, где проходили протесты.

Храм Святой Екатерины планировалось построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году, инвесторами выступают РМК и УГМК. С 13 по 16 мая в сквере прошли акции протеста. За это время полиция задержала около 100 человек, 30 их которых были арестованы. Позже на ситуацию обратил внимание президент РФ Владимир Путин, который советовал провести опрос о выборе места под строительство. За десять дней горожане подали в мэрию более 11 тыс. обращений с альтернативными площадками для строительства. 31 мая объявлен шорт-лист из шести площадок, рассматриваемых под строительство храма. 16 июня Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере, объяснив отказ нежеланием «давать диаволу возможность разбудить древнего демона гражданской междоусобицы». Опрос о месте строительства храма в Екатеринбурге проведут в середине сентября.

Подробнее о ситуации с активистом — в материале “Ъ-Урал” «Святую Екатерину втянули в криминал»